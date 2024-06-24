AKP'de gidecek 5 isim belli oldu. Fatura onlara kesildi

AKP’de MYK toplantısı bugün yapılıyor. Toplantının ana gündeminin yerel seçim sonrası parti içinde beklenen değişim ve emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam olması bekleniyor.

TGRT Haber’de yer alan habere göre, toplantıda 2’si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi bekleniyor. Öte yandan ilçe başkanları ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor.

MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak. Bazı ilçe başkanları üzerinde de çalışma yapılacak ve çalışma tamamlanırsa atamalar gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası yaptığı bir açıklamada değişim mesajı vererek "Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TEMMUZ ZAMMI DA GÜNDEMDE

Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında yapılacak zammı bekliyor. Temmuz ayı zammı, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Tahminlere göre yüzde 25-30 bandında çıkacak. Hükümetten bir adım gelip gelmeyeceği bir kez de MYK'da ele alınacak.