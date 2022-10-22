AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı

Türkiye seçime adım adım yaklaşırken İYİ Parti'deki “transfer” hareketliliği de hız kesmiyor. MHP’den belediye başkanlığı AKP’den ise milletvekilliği yapmış olan Talip Kaban, İYİ Parti’ye kaldı.

Talip Kaban’ın rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener taktı.

Gelişmeyi, Meral Akşener’in Danışmanı Ömer Karakaş duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Liderimiz Sn. Meral Akşener; Daha önce iki dönem Erzincan ilimizin MHP Belediye Başkanlığını yapmış, Bir dönem de AKP Milletvekilliği yapmış olan Sn. Talip Kaban’a rozetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir. Kendisine İYİ’ler ailesine hoşgeldiniz diyorum”