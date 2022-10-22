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  • AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı

AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı

Turhan Çömez ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın ardından Erzincan’da MHP’den iki dönem Belediye Başkanlığı ve AKP’den bir dönem Milletvekilliği yapan Talip Kaban da İYİ Parti’ye katıldı. Kaban’ın rozetini İYİ Parti Lideri Meral Akşener taktı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:27
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AKP’de milletvekilliği MHP’de belediye başkanlığı yapan Talip Kaban İYİ Parti’ye katıldı

AKP’de milletvekilliği, MHP’de belediye başkanlığı yapmıştı! İYİ Parti’ye katıldı
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Türkiye seçime adım adım yaklaşırken İYİ Parti'deki “transfer” hareketliliği de hız kesmiyor. MHP’den belediye başkanlığı AKP’den ise milletvekilliği yapmış olan Talip Kaban, İYİ Parti’ye kaldı.

Talip Kaban’ın rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener taktı.

Gelişmeyi, Meral Akşener’in Danışmanı Ömer Karakaş duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ömer Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Liderimiz Sn. Meral Akşener; Daha önce iki dönem Erzincan ilimizin MHP Belediye Başkanlığını yapmış, Bir dönem de AKP Milletvekilliği yapmış olan Sn. Talip Kaban’a rozetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir. Kendisine İYİ’ler ailesine hoşgeldiniz diyorum”

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Tarkan
22.10.2022 17:19
Ha gayret .  
 
"54 e "Dün söven bugün övüyor. Bugün beğenen ertesi gün kötülüyor.
22.10.2022 17:19
54.. “ABD Yahudi Teşkilatı”nın ona “Yahudi Cesaret Madalyası” verdiğini,  
 
Millet
22.10.2022 17:18
Ak saray ak saray bakan geminin eskileri kapmaca .  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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