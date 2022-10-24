24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'li vekillerle MHP arasında kavga! Bahçeli mitingi öncesi Cumhur İttifakı birbirine girdi

AKP'li vekillerle MHP arasında kavga! Bahçeli mitingi öncesi Cumhur İttifakı birbirine girdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Manisa'da katılacağı miting öncesi AKP'li Milletvekillerle MHP'liler arasında arbede yaşandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:46
Takip Et

AKP'li vekillerle MHP arasında kavga! Bahçeli mitingi öncesi Cumhur İttifakı birbirine girdi

AKP'li vekillerle MHP arasında kavga! Bahçeli mitingi öncesi Cumhur İttifakı birbirine girdi
+
Aa
-

MHP'nin Manisa'daki mitingi öncesi AKP'li milletvekilleriyle Ülkü Ocakları arasında arbede çıktı. İtişmelerin yaşandığı arbede, MHP'li yöneticilerin araya girmesiyle son buldu.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Ekim'de ‘2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı miting kapsamında Manisa'da konuştu.

Bahçeli'nin mitingi öncesinde AKP'li Manisa Milletvekilleri ile danışmanları alanda görevli Ülkü Ocakları'ndan bir grupla güvenlik noktasında arbede yaşadı.
Polis ekipleri alana üst araması yapılmadan girmek isteyen gruba uyarıda bulunurken, Ülkü Ocakları görevlilerle yaşanan arbede, MHP’li vekillerin araya girmesiyle son buldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türk torunu
24.10.2022 17:40
Daha dur bunlar iyi günleri  
 
Türk olan ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor
24.10.2022 17:18
Mhp ne idi ne hale geldi .  
 
Gurbetçi
24.10.2022 17:14
Beter olsunlar birbirini yesinler  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
3
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Erdoğan seçimi kazanırsa ne olacağını açıkladı
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
4
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
6
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
7
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Alanyaspor'un hocası Farioli'den flaş Ali Palabıyık açıklaması
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿Minibüs kırmızı ışıkta kamyonete çarptı: 2 yararlı
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿6. Türkiye-Irak Ticaret ve Yatırım Zirvesi başladı  
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Nijer'deki silahlı saldırı. 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
﻿Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 157 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.