AKP'li vekillerle MHP arasında kavga! Bahçeli mitingi öncesi Cumhur İttifakı birbirine girdi

MHP'nin Manisa'daki mitingi öncesi AKP'li milletvekilleriyle Ülkü Ocakları arasında arbede çıktı. İtişmelerin yaşandığı arbede, MHP'li yöneticilerin araya girmesiyle son buldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Ekim'de ‘2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı miting kapsamında Manisa'da konuştu.
Bahçeli'nin mitingi öncesinde AKP'li Manisa Milletvekilleri ile danışmanları alanda görevli Ülkü Ocakları'ndan bir grupla güvenlik noktasında arbede yaşadı.
Polis ekipleri alana üst araması yapılmadan girmek isteyen gruba uyarıda bulunurken, Ülkü Ocakları görevlilerle yaşanan arbede, MHP’li vekillerin araya girmesiyle son buldu.
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