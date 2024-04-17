AKP'den CHP'ye geçen belediyede devasa borç çıktı! Belediye Başkanı ateş püskürdü

Yerel Seçimlerde el değiştiren birçok belediyede, yeni başkan ve yönetimler devraldıkları devasa borçlar karşısında şaşkına dönüyor.

Yeni yönetimleri şaşırtan borç tablolarından biri de Trabzon Ortahisar’da yaşandı. Ortahisar Belediyesi’nin dün yapılan meclis toplantısında 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, toplantıda belediyenin mali tablosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"800 MİLYON GİBİ DEVASA BİR BORÇ YÜKÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ahmet Kaya, "Bu rakamlarla karşılaşınca üç gün baş ağrısı çektim. Üç gün boyunca baş ağrısından uyuyamadım çünkü soru önergemizde bize verilen borç miktarı 110 milyon TL civarındaydı. Ama az önce sizler de duydunuz, 800 milyon gibi devasa bir borç yüküyle karşı karşıyayız" dedi.

"ÇOK AĞIR VE VAHİM BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Çok ağır ve vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" diyen Kaya, "Belediyemizin gelirleri de imkanları da belli. Personel sayımız, aylık ödemelerimiz belli. Bu şehrin bir evladı olarak, kentim adına üzülerek söylüyorum, ortada vahim ve ağır bir tablo var. Tabi bu yükün altına hep birlikte girdik. Burada sadece kendimi ya da grubumuzu kastetmiyorum, Sayın Kınalı demin samimi bir konuşma yaptı. Kentin menfaatleri için birlikte olacağımızı ifade ettiler. Sayın Kavanoz da aynı duyarlılıkla meseleye yaklaştı. Bu anlamda hem MHP grubuna hem AK Parti grubuna teşekkür ediyorum" diye konuştu.