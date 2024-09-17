AKP'den emeklilik sistemi açıklaması

Bartın'da açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, şu an yürürlükte bulunan emeklilik sisteminin gözden geçirileceğini söyledi.

Demiröz "EYT çıkarıldıktan sonra tabii sosyal güvenlik sistemi biraz daha karmaşık hale geldi. En kısa zamanda tekrar Türkiye'nin bunu normal, uluslararası düzeyde bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturması gerekiyor. Hatta belki 657 Devlet Memurları Yasası'nda da yeni bir düzenleme yaparak bizim özel sektörü öne çıkarıp cazip hale getirmemiz gerek." diye konuştu.

"Türkiye Buluşmaları" programı dahilinde Bartın'a giden AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, partisinin teşkilat kadroları ile bir araya geldi.

Demiröz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinden sonra kendi muhasebelerini yaptıklarını ve gereken dersleri aldıklarını söyledi.

Ülkeyi yönetmekle görevli olduklarını söyleyen Vedat Demiröz, "Diğer partiler her ne kadar 'başarılı, başarısız' ne derlerse desinler, hiçbirinin bir tane projesi ortada yok. Bir olayla ilgili tek bir projeleri yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bunları görüyorsunuz. İzmir'de balıklar bile hava alamaz duruma gelmiş. İstanbul zaten yönetiliyor mu? Kim var başında belli değil. Bu nedenle biz bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz. Bizi bütün seçimlerde öne çıkaran bu millete bir şükran borcumuz var." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİDEKİ DENGESİZLİĞİ SALGIN SAVAŞ VE DEPREM GİBİ GELİŞMELER YARATTI"

Vedat Demiröz, salgın, savaş, deprem ve bazı gelişmelerin ekonomide dengesizlik getirdiğini belirterek "Hepimiz bunu izliyoruz, biliyoruz. Fiyat istikrarı bozuldu ve maalesef ülkemizde enflasyon yükseldi. Şimdi bütün çalışmalarımız, ekonomik olarak tüm çalışmalar, enflasyonu aşağıya çekmek, fiyat dengesi istikrarını sağlamak üzerine kurulu. " diye konuştu.

"EMEKLİLERİN DURUMUNU BİLİYORUZ"

Vedat Demiröz emekliler ile de açıklamalar yaptı.

Emeklilerin durumunu bildiklerini söyleyen Demiröz, "Emeklilerin emeklilik sistemini gözden geçirmemiz lazım. EYT çıkarıldıktan sonra tabii sosyal güvenlik sistemi biraz daha karmaşık hale geldi. En kısa zamanda tekrar Türkiye'nin bunu normal, uluslararası düzeyde bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturması gerekiyor hatta belki 657 Devlet Memurları Yasası'nda da yeni bir düzenleme yaparak bizim özel sektörü öne çıkarıp cazip hale getirmemiz lazım. Öyle olmayınca herkes devlete yükleniyor, devlette şu anda 5 milyonu aşan çalışanımız var. Bu rakam çok yüksek. Yani hem e-Devlet'e geçtik örneğin, onun da avantajları olmasına rağmen bu 5 milyonu geçen devlet memuru sayısı, ülkenin maaş ödemeleri bakımından, bütçedeki ödemeler yönünden yüksek bir rakam." ifadelerini kullandı.