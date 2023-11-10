AKP'den Özgür Özel'e darbeci yanıtı

Özel, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “darbeci” olmakla itham etti.

AKP ise Özel’in sözlerine sert tepki gösterdi.

Yargıtay’ın AYM kararına uymama kararı tepki çekti

Yargıtay 3. Dairesi, Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın 18 yıllık cezasını hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymadı ve bu kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu karar, anayasal düzeni açıkça ihlal ettiği gerekçesiyle tepki çekti.

Özel: “Sen bu yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği’nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye’den başlattığı yürüyüşe destek vererek, Anayasa Mahkemesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu sözlerle yüklendi:

“Anayasa’nın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve Erdoğan buna destek veriyor. Bu Anayasa’yı yok saymaya başlamak esas bu Anayasa’dan en çok gücü ve yetkiyi alanın sorunudur. Ama o Anayasa’yı koruyacağına, Yargıtay ile birlikte Anayasa’nın bir hükmünü yok saymaktadır. Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir. Bu anayasayı askıya alma girişimi. Millet sana oy verdi. Bu Anayasa sayesinde görev yapıyorsun. Bu Anayasa’ya sahip çık, çıkmazsan sen de yok hükmündesin.”

AKP’den Özel’e sert tepki: “Haddini bilmelisin”

Özel’in bu sözlerine AKP’den art arda yanıt geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Özel’e “küstahça” bir yakıştırmada bulunduğunu söyledi.

Dağ, “Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın demokratlığının zekâtı bile size bir ömür yeter. Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Özel’e tepki göstererek, “Cumhurbaşkanımız tam bir demokratik meşruiyetle ve millet iradesiyle görevinin başındadır. CHP ise hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP’de koltukta kim oturursa otursun, mutfakta Yassıada zihniyeti var. CHP’de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor. CHP’de yeni seçilen genel başkanın ilk işi Cumhurbaşkanımızın meşruiyetine saldırmak olmuş.” ifadelerini kullandı.