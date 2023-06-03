AKP'den yeni çılgın proje

AKP iktidarının son çılgın projesini duydunuz mu?

Kanal İstanbul falan makul proje kalır yanında. Öyle böyle değil yeni çılgın proje…

Heyecan yaptınız değil mi?

İnanın ben de bu satırları sizin heyecanlanacağınızı hissederek yazdım, parmaklarım klavyeye giderken kıpır kıpır oldu…

Efendim yeni çılgın projenin sahibi AKP’li Yasin Aktay.

Kendisi Suriyeliler için, “Gerekirse bunlar Türkiye'nin parçası haline getirilir, Türkleştirilir, Türkiye'ye sadık bir kitle haline gelir” dedi.

Durun ya, heyecanınız kaçıp, “Bunun neresi çılgın proje” demeyin hemen…

Bu Yasin Aktay değil miydi, “Türk ırkı diye bir şey yok” diyen?

Alın işte size en çılgınından proje!

Aktay, Suriyelileri olmadığına inandığı bir şeye dönüştürmekten bahsediyor!

Heyecanınız geri geldi değil mi?

“Anlat anlat heyecanlı oluyor” dediğinizi duyar gibiyim…

Devam edeyim…

Elbette Türk ırkı var, Türk milleti var. Bu gerçek de Aktay’ın projesini çılgın yapıyor…

Şimdi düşünün, büyük çoğunluğu yetişkin, belli bir yaşta olan Suriyelileri Türkleştireceksiniz!

Çok çılgınca değil mi?

Türkiye’de doğup 9-10 yaşına gelen Suriyeli çocuklar bile tek kelime Türkçe konuşmuyorlar, bilmiyorlar. Ama Türkleşecekler!

Hem de “Türklüğü ayaklar altına” alan, Andımız’a faşist bir ayin muamelesi yapan AKP iktidarı yapacak bunu…

Yiyelim mi?

Yasin Aktay’ın Suriyelileri göndermemek için halkta rıza üretmek adına verdiği çaba gerçekten fanstastik!

Ama halka “bu masalı yuttururuz” diye inanıyorsa, yanılıyor…

Bal gibi yeni bir millet yaratmaya çalışıyorlar!

Andımız’ın yasaklanması, TC'nin tabelardan sökülmesi, milli bayramların sönükleştirilmesi vs…

Her şey ulus bilincini yok etmek için.

Ulus bilincine engel olmak için.

Her şey Atatürk’ün ulus devletini çok uluslu ümmet devletine dönüştürmek için…

Ulus devletten çok uluslu ümmet devletine geçiş için de, Suriyelileri, Afganları toplumun laik sosyolojisini değiştirecek demografik dönüşümün anahtarı görüyorlar…

Çünkü ne yaptılarsa, tahrip ettikleri cumhuriyetin temellerini yıkmayı başaramadılar!

Şeriat ve hilafeti hakim kılmak için çareleri, dışarıdan şeriatçı, cihatçı sürüleri getirmek, gelenleri kalıcı yapmak…

Belki de bunun içindir; Arap ülkelerinden gelen ve ikamet-oturma izni olumsuz sonuçlananların kurtarıcısının Yasin Aktay olması!

Ooooo bu bir şey i efendim?

Suça karıştığı için sınır dışı edileceklerin imdadına da Yasin Aktay yetişiyor. Kaçakların sınır dışı edilmesini de engelliyor!

Hadi söyle Yasin Aktay, sana bu görevi kim verdi?

Seçimlerde Erdoğan'a destek açıklayan ihvancı Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu olan ve senin de danışmanı olduğun Karadavi mi?

Malum, Karadavi Arap Baharı'nın Humeynisi'ydi. Kaddafi'nin ölüm fetvasını verdi.

Seçimlerde de Suriyelilerden iktidara oy istedi!

Durun daha bitmedi!

Arap ülkelerinden gelen torpillilerin bir kısmının vize açıklama kısmında “Yasin Aktay’ın referansıyla gelir belgesi alınmadı” yazar.

Hem de açık kanun maddesine rağmen!

Kim bu torpilliler?

Dahası Yasin bey, siz TBMM'nin çıkardığı kanundan üstün müsünüz?

İşin dikkatimi çeken bir başka yönü de şu.

Aktay Suriyelilerin, Türkiye'ye sadık bir kitle haline getirilmesinden de bahsediyor…

Ya fıkraya bakın…

Arap coğrafyası 300 yıl hakimiyetimizde kaldı. Hatta Osmanlı imar, iskan bakımından Anadolu’yu ihmal edip kutsal hakimiyetindeki Arap topraklarına gözü gibi baktı…

Adamlar yine de bir aidiyet hissetmedi ve ilk fırsatta ihanet etti!

Malum Yasin Aktay da Türkiye doğumlu bir Arap. Türk Devleti onu okuttu, önemli yerlere geldi, milletvekili oldu, siyasette herkesin gelemeyeceği yerlere geldi.

Peki sonuç? Bir Arap ülkesinde gelemeyeceği yerlere Türkiye onu getirdiği halde İslamcılık maskesi altında Arap ırkçılığından başka ne yaptı? Ne yapıyor?

Türk milleti kavramına ne kadar sadık?

Yazıı nihayete erdirirken, Yasin Aktay’dan bir ricam olacak. Kendisi çözüm sürecinde bebek katili Öcalan için, “Dünyanın geleceğini iyi okuyor” demişti.

Eğer bu yazıma tekzip gönderecekse, terörist Öcalan’dan son yıllarda başka feyizlenmeler yaşadı, buna da yer verir umarım…