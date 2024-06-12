Erdoğan’ın Özgür Özel’e iade ettikleri

Osman Bölükbaşı Demokrat Parti iktidarının baş belasıydı.

Müthiş bir hatip, siyasi nüktenin ustası ve tek başına muhalefetti…

Onunla baş edemeyen Adnan Menderes’in bulduğu çare, Bölükbaşı’nı her seçimde milletvekili seçen Kırşehir’i ilçe yapmak oldu…

Sanırım burada Menderes’i “demokrasi şehidi” olarak ananların kulakları çınlamıştır…

Türk siyasi tarihinin Anadolu Fırtınası Bölükbaşı, o yıllarda bir Avrupa ülkesini ziyaret ediyordu. Gittiği ülkenin basını Menderes’e kök söktüren Bölükbaşı’nın ziyaretine büyük ilgi gösterdi. Havalimanında gazeteci ordusu karşıladı Bölükbaşı’nı.

Soru yağmuruna tutulan Bölükbaşı’na gazetecilerden biri sırf tahrik etmek için, “Atalarınızın Viyana önlerinde ne işi vardı” diye sordu.

Bölükbaşı bu! Hazır cevap adamdı.

Şak diye yapıştırdı cevabı: Haçlı seferlerine iadei ziyarette bulundular!

Erdoğan’ın Özgür Özel’e yaptığı iadei ziyaret de tam da bu cinstendi…

İlk görüşmede Özgür Özel’in ortaya koyduğu talepleri, hadi talep değil de atılmasını istediği bazı adımları, Erdoğan iadei ziyarette iade etti…

Yok yok, öyle CHP’yi yumuşatma stratejisini çöpe atarak değil!

Öğrendiğim kadarıyla CHP’nin hem ilk görüşmede gündeme getirdiği ancak sonrasında bir gelişmenin olmadığı meseleler ile ilgili hem de iadei ziyarette gündeme gelen yeni talepler karşısında Erdoğan top çevirmiş! Çevirmekle de kalmayıp sazı kendi eline alıp yeni anayasa türküsünü de söylemiş!

İadei ziyaretin ardından CHP müzakereciliğin muhalefet olmadığını anlamış mıdır bilmem.

Ancak CHP’de farkındalık yaratmak adına acizane ve naçizane olarak şunları ifade edeyim; 22 yıldır ülkenin kaynaklarını kendi çıkarlarına sömüren, sömürten, ülkenin geleceğini karartan, kendileri semirip dururken Türkiye’yi yoksullaştıran, bu ülke tarihinin görmediği vurgun ve ihanetlere imza atan malum iktidar her yanlışını milli irade kılıfına sardı!

Sandıktan zaferle çıkmasını, muhalefetin eleştirileri karşısında bütün hatalarına dayanak yaptı!

Yani iktidar sahipleri, yıllardır izlettiği demokrasi tiyatrosunda en çok milli irade repliğini kullandı. Üstelik milli iradeyi de sadece iktidara oy verenlerden ibaret gördü…

Peki yerel seçimde milli irade ne dedi? AKP’ye “def ol” dedi!

Peki ana muhalefet ne yapıyor? Erken seçime kapı kapatıp Erdoğan’a maruzatlarını iletiyor!

Maruzat iletmeyi vatandaş da CİMER’de yapıyor zaten!

Muhalefet AKP karşısında ilk kez ezici bir zafer kazandı.

Daha doğrusu, AKP büyük bir seçim hezimeti yaşadı. Ne garip ki; sanki böyle bir seçim sonucu ortaya çıkmamış gibi herkes Erdoğan ile görüşme kuyruğuna girdi…

Erdoğan gücünü topladığına karar verip kavgayı yeniden başlattığında halka yumuşacık bir CHP iade etmiş olacak! Belki o gün anlaşılır, müzakerenin muhalefet olmadığı! Belki anlaşılır o zaman, Erdoğan’ın nasıl oyun kurduğu…