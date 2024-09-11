AKP’den yeni teğmen açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, teğmenler hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in teğmenler hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösteren Çelik, Özel'in Harbiye-İmam Hatip karşılaştırmasının temelsiz olduğunu, bu milletin çocuklarına haksızlık yapıldığını söyledi.

"ÖZGÜR ÖZEL PROVOKATİF AÇIKLAMA YAPMIŞTIR"

Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir. Özel, provokatif açıklama yapmıştır. Bütün bu kurumların yüksek standartlarda eğitim vermesi, disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede faaliyetlerini yürütürken hassasiyetler içinde olmaları kıymetli olacaktır. Bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da acımasızca öldürülüp dere kenarına atılan 8 yaşındaki Narin Güran hakkında da açıklamalarda bulunan Çelik, "Milletimizin evladı olan milletimizin acısı olarak maalesef toprağa verdiğimiz Narin kızımızı büyük acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bir heyet genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız Narin'in mezarını ziyaret edip, taziyelerini bir kez daha ifade edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde takip edeceklerini ifade ettiler" ifadelerini kullandı.