AKP’li başkan belediyeyi aile şirketine çevirdi. Sekreterinden temizlik görevlisine kadar hepsi akrabası

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’in 15 akraba ve yakınının daha belediyede görev yaptığı belirlendi. Daha önce de 15 yakınının belediyede çalıştığı ortaya çıkmıştı. Taşdemir’in akrabalarının yanı sıra Ağrı’nın AKP’li yöneticilerinin ve belediye çalışanlarının yakın akrabalarının da belediyede çeşitli görevlerde yer aldığı ileri sürüldü. Öte yandan bir önceki dönem belediye başkanı olarak görev yapan İsmail Taşdemir’in de İsmet Taşdemir ile akraba olduğu öğrenildi.

30 YAKINI GÖREVLİ

Birgün’den İlayda Kaya’nın haberine göre, İsmet Taşdemir’in kardeşinden yeğenine birçok yakın akrabasının belediye başta olmak üzere birçok kamu kurumunda çalıştığı ortaya çıkmıştı. Kardeşi özel şoförü olarak görev yapan Taşdemir’in yeğenleri ve yakın akrabalarının belediyede şoför, zabıta memuru, kütüphane görevlisi gibi birçok alanda çalıştıkları belirlenmişti. Taşdemir’in daha önce belediye ve kamu kurumlarında çalıştığı belirlenen 15 akraba ve yakınına yönelik DEM partililerin verdiği soru önergesi ise yanıtsız kalmıştı. Taşdemir, akrabalarının belediye ve kamu kurumlarında görev yaptığını kabul etmişti. Taşdemir, "Ben göreve başladığım bu ismi geçen çalışanlar Belediye bünyesinde çalışan işçilerdi. Aksinin ispatı halinde istifa etmeye hazırım" demişti.

BELEDİYEDE ÇALIŞAN AKRABALARIN GÖREVLERİ

Temizlik görevlisi Bahattin Taşdemir – Taşdemir’in Kuzeni

Temizlik görevlisi Refik Taşdemir – Taşdemir’in Kuzeni

Temizlik görevlisi Mahmut Taşdemir – Taşdemir’in Kuzeni

Belediye kademesinde araç tamircisi Kadir Karakaya – Taşdemir’in Akrabası

Temizlik görevlisi Adem Çiftçi – Taşdemir’in Akrabası

İtfaiye görevlisi Ayhan Sönmez – Taşdemir’in Akrabası

Peyzaj mimarı Muhammed Taşçı – Taşdemir’in Akrabası

Şoför Özcan Oğlu – Bel. Ercümeni Şahabettin Oğlu’nun yeğeni

Çalışan Erdal Akbalık – Bel. Ercümeni Şahabettin Oğlu’nun yeğeni

İtfaiye eri Emin Karadağ – Belediye Ercümeni İhsan Karadağ’ın kuzeni

Kepçe Operatörü Ercan Yağışman – Ağrı AKP İlçe Koordinatörü Hidayet Ömeroğlu’nun akrabası

Çalışan Cevdet Deniz – Muhasebe yetkilisi Yavuz Deniz’in kuzeni

Temizlik görevlisi Cumali Çankaya – Muhasebe müdürünün akrabası

Belediye Başkanı sekreteri Metin Çapar – AKP İlçe Başkanı Alican Çapar’ın oğlu

Temizlik görevlisi Barış Çelik – AKP Taşlıçay İlçe Başkanı Çapar’ın akrabası