AKP’li başkan evini su basan aileye saldırdı

Bingöl'ü dün geceden bu yana etkisi altına alan kar ve sağanak yağış, kentteki birçok yerde taşkınlara neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’ndeki evlerini su basan aile, mahalle muhtarı Nihat Çelik ile mağduriyetlerinin giderilmesi için iletişime geçti.

Çelik, AKP'nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindeki heyetle birlikte mağdur ailenin evine gitti.

MAĞDUR AİLEYE SALDIRI

Ancak burada AKP'liler ile mağdur aile arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa süre içinde fiziksel temasa dönüştü.

Muhtar ve Arıkan'ın yanındaki kişiler, gelen heyetten çözüm isteyen mağdur aileye saldırdı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.