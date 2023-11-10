AKP’li başkan flaş sözlerle istifa etti. “Tehdit, baskı, zorlama…”

Abdullah Sabuncuoğlu - YENİÇAĞ / Kilis Temsilcisi

Kilis’te 5 yıldır AKP Merkez İlçe Başkanlığı koltuğunda oturan Mehmet Nur Korkmaz, İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı’nın "tehdit, baskı, zorlama ve yıldırma eylemleri” nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, yeni atanan Diyarbakırlı’nın kendisini görevden aldırmaya çalıştığını iddia eden Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri ve yakınlarının da tehdit edildiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Korkmaz, “Kilis’te partimiz giderek zayıflatılmaktadır. Partimizin üzerinde kirli oyunlar oynanmaktadır. Bu Kişilerin, kibir ve enaniyetle, geçmişte karanlık odakların uyguladığı kirli taktiklerle, ayrıştırarak, bölerek, küstürerek partimizi başarıya ulaştırması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Korkmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TEŞKİLAT İÇİNDE AYRIMCILIK YAPILMAKTA, BİRÇOK TEŞKİLAT MENSUBU HAİN MUAMELESİ GÖRMEKTEDİR"

“Memleketimize ve milletimize hizmet adına görev aldığım ve beş yıldan bu yana Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğüm AK Parti’deki görevimden, İl Başkanının tehdit, baskı, zorlama ve yıldırma eylemleri yüzünden istifa ediyorum. Bugüne kadar bulunduğum hiçbir platformda böyle bir muameleye, ayak oyunlarına şahit olmadım. Yeni atanan İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, kendisi dahi kongre ile gelmemişken geldiği günden bugüne kadar beni görevden aldırmaya uğraşıp başaramayınca, Yönetim Kurulu üyelerimi hukuksuz bir şekilde tehdit ederek istifaya zorlamış, teşkilatımızı bölmeye çalışarak bu duruma gelmemize neden olmuştur. Olay öylesine çirkin bir hal almıştır ki, istifa etmek istemeyen kimi yönetim kurulu üyelerimiz yakınlarının ekmeği ile oynanmakla tehdit edilmiş, kimilerinin yerine ise sahte imza atılmıştır. Bu kirli yöntemler bize bir yerlerden tanıdık gelmektedir. AK Parti’nin teamüllerinde hiç görülmemiş şekilde teşkilat içinde ayrımcılık yapılmakta, AK Partiye gönül veren ve hizmet eden birçok teşkilat mensubu hain muamelesi görmektedir. Her fırsatta vefadan ve birleştirmekten dem vuran il başkanı, göreve geldiği günden beri ben ve benim gibi özveriyle çalışan birçok teşkilat mensubunu ötekileştirmiş ve bizlerin bu zamana kadar ki emeklerini hiçe saymıştır. Bizleri WhatsApp gruplarından çıkarmış, haberimiz olmadan odamızı boşalttırmıştır. Unuttuğu bir şey var ki makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Zamanı geldiğinde kendisi de gidecektir. Merkez İlçe Başkanı olarak görev yaptığım 5 yıl boyunca bir kez olsun parti binasında ya da parti çalışmalarında görmediğim ve şu anda hangi amaca hizmet ettiğini bilmediğim il başkanı, Kilis’te kaybedilen milletvekilliğinin suçlusu olarak bizleri ilan etmiştir. Şahsım ve teşkilatım tüm seçimlerde görevimizi layıkıyla yerine getirmiş, başarılı çalışmalara imza atmıştır. Kaybedilen milletvekilliğinin hangi sebeple kaybedildiği tüm teşkilatımız ve Kilis kamuoyu tarafından gayet iyi bilinmektedir. Üzülerek görmekteyim ki; Kilis’te AK Parti bilerek ya da bilmeyerek zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Tarihe not düşmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Kilis’te partimiz giderek zayıflatılmaktadır. Partimizin üzerinde kirli oyunlar oynanmaktadır. Bu Kişilerin, kibir ve enaniyetle, geçmişte karanlık odakların uyguladığı kirli taktiklerle, ayrıştırarak, bölerek, küstürerek partimizi başarıya ulaştırması mümkün değildir. AK Parti Kilis’te kan kaybetmektedir. Bu zamana kadar şahsıma güvenerek görev veren ve destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Teşkilat Başkanımız ve Yardımcılarına, önceki dönem İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarıma, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza ve üyelerine, özellikle de Merkez İlçe Teşkilatıma, Mahalle ve Köy Başkanlarıma, AK Partiye gönül vermiş gönül erlerine ve saygıdeğer hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunar, tüm kamuoyunun ve siyasi büyüklerimizin takdirlerine arz ederim. Saygılarımla”

Geçtiğimiz günlerde yine Kilis'te AKP’nin Musabeyli İlçe Başkanı Mehmet Gültekin de İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.