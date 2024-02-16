AKP’li başkan görevinden istifa etti

Kaynak: İHA
AKP’li başkan görevinden istifa etti
AKP Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, 2020 yılından bu yana görevde bulunduğu ilçe başkanlığı görevinden 14 Şubat itibarıyla istifa ettiğini belirtti.

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, 2020 yılından bu yana dava bildiğim, hiçbir çıkar, menfaat ve beklentim olmaksızın çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Türkeli İlçe Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine teşkilatın önünü açmak adına 14 Şubat tarihi itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz emek veren tüm dostlarımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum"

aw142854-01.jpg

Son Haberler
AKP’li isimler büyükelçi oldu. Atama kararları Resmi Gazete’de Gündem
AKP’li isimler büyükelçi oldu. Atama kararları Resmi Gazete’de
Husiler: Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u vurduk Dünya
Husiler: Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u vurduk
Tahkim Kurulu Başkan Vekili'nden skandal paylaşımlar. Açık açık ilan etmiş. Ortaya çıktı Spor
Tahkim Kurulu Başkan Vekili'nden skandal paylaşımlar. Açık açık ilan etmiş. Ortaya çıktı
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız Medya Polemik
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
İstanbul Üniversitesi Rektörü’nden bilim aşığı halkımıza hakaret! Yazarlar
İstanbul Üniversitesi Rektörü’nden bilim aşığı halkımıza hakaret!
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Süper Lig devine transfer oldu Spor
Şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Süper Lig devine transfer oldu