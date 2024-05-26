AKP'li başkan hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
AKP'li başkan hayatını kaybetti

AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Antalya’da bir özel hastanede yapılan bypass ameliyatı sonrası fenalaşarak yaşamını yitirdi.

AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, hayatını kaybetti.

Erol, kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı olurken, ameliyat sonrası yoğun bakım servisine kaldırıldı. Erol, fenalaşarak hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Ahmet Ali Erol, 2021 Şubat ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürütüyordu. Erol, AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın amcasının kızıyla evli ve 1 kızı bulunuyordu.

Ahmet Ali Erol’un cenazesinin, Sorgun Mezarlığında toprağa verilmesi beklenirken, Erol’un ölüm haberi Manavgat’ta büyük üzüntüye sebep oldu.

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