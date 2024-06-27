AKP'li başkan istifa etti

AKP Mardin İl Başkanlığı görevini 23 Mart 2023’ten bu yana sürdüren Vahap Alma, parti üyeleriyle yaptığı toplantının ardından görevinden affını istediğini, kararın da genel merkez tarafından kabul edildiğini açıklayarak, il başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Alma, yaptığı açıklamada yaklaşık bir buçuk yıldır büyük bir onur ve şerefle yerine getirdiği görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel merkezin elini rahatlatmak amacıyla ‘görevinden affını talep ettiğini’ ve bu talebin yapılan görüşmeler sonucunda kabul edildiğini ifade etti.

Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’e teşekkür eden Alma, hiçbir zaman şov ve gösterişe kaçmadan sadece işini layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını belirtip, parti üyelerinden helallik istedi.

Kendisinin parti üyelerinden razı olduğunu belirten Alma, Allah’ta sizden razı olsun diye konuştu. Alma, istifasının ne bir başlangıç ne de bir son olduğunu belirterek kendisine verilecek her türlü görev için hazır olduğunu belirtti.

ŞANLIURFA İL BAŞKANI DA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Dün de AKP Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Dedeoğlu görevinden af talebinin kabul edildiğini açıklayarak görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Dedeoğlu başkanlığında AKP, Şanlıurfa’da ciddi oy kaybı yaşarken, çok sayıda belediyeye de diğer partilere kaptırmıştı.