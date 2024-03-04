AKP'li başkan kendinden 20 yaş küçük kadınla evlendi. 6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybetmişti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde oğlunu ve eşini kaybeden AKP Gaziantep İl Başkanı 52 yaşındaki Murat Çetin, oğlunun ve eşinin ölümünden 1 yıl sonra , kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile evlendi.

AKP Nizip Belediye Başkan adayı Hacı Fevzi Akdoğan'ın yeğeni olan Naz Akdoğan aynı zamanda, bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlığını yapan eski AKP İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Akdoğan'ın da kız kardeşi.

DÜĞÜNE SİYASİLER DE KATILDI

28 Ocak tarihinde nişanlanan çiftin nikah törenine, AKP Teşkilat Başkanı, Erkan Kandemir, AKP Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Enerji Tabi Kaynakları Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AKParti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın, GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, eski milletvekilleri Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer katıldı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU KAYBETMİŞTİ

7 Temmuz 2023 tarihinde il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin’i ardından da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin’i kaybetti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE ENKAZDAN KURTARILDI

Eylül ayında kendisini enkazdan kurtaran itfaiye personeliyle buluşan Çetin, "6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri inkar edilemez. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim ve bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum." ifadelerini kullanmıştı.