AKP'li başkan red oyu veren AKP'li Meclis üyesini görevden aldı

Kenan KAYHAN YENİÇAĞ / Tokat

AKP’li Tokat belediyesi tarafından MTA haritasında heyelan riski taşıyan bölgeyi imara açmasına İYİ Parti Tokat teşkilatı tepki gösterdi.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Hakan Karagöllü, Ankara Mahallesi’nde heyelan riski olmasına rağmen AKP’li Tokat Belediyesi tarafından imara açılmasına tepki gösterdi. Karagöllü; İmara açılması oylamasında AKP’li bir meclis üyesinin red verdiğini, bundan ötürü de görevden alındığını belirtti.

"BU İMAR AKP’NİN TOKATA İHANETİDİR"

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Hakan Karagöllü, imara açılacak olan Ankara Mahallesinde açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına İYİ Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Arif Er, İYİ Parti Tokat İl Teşkilatı ve İYİ Parti Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

İmar alanında açıklamalarda bulunan Başkan Hakan Karagöllü, Tokat’ın birinci dereceden afet ve heyelan bölgesi olduğunu hatırlatarak Ankara Mahallesi’nde açılan imarın parti olarak karşısında olduğunu söyledi.

Başkan Karagöllü ayrıca heyelan olan bölgeye imar açılmasınun Tokat'a yapılmış ihanet olduğunu vurgulayarak “bugün bizi burada buluşturan sebep aslında çok yakın tarihte yaşamış olduğumuz bir deprem gerçeğiyle yaşıyor olmamız.

Biliyorsunuz ki daha depremzede vatandaşlarımızın feryatları kulaklarımızda hala insanlar çadırlarda yaşarken Tokat Belediyesi skandal bir kararla birinci derece afet bölgesi, birinci derece heyelan bölgesi olan bir alanda imar açmak suretiyle ki bu imar çalışması defaatlerce belediye meclisinde ilgili komisyona gelmiş. İYİ Parti olarak da biz bu imar çalışmasının hep karşısında olmuştuk.” dedi.

İMARA AÇILACAK BÖLGE MTA HARİTASINDA HEYELAN BÖLGESİ OLARAK GEÇİYOR

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Hakan Karagöllü açıklamasında, “Bu durum karşısında duruşumuzun sebebi Tokat'taki yeni imar alanlarına ihtiyacımız var.

Bizim burada sistemi tıkamak değil aslında gelecekte yaşayacağımız felaketlere engel olmak, gelecekte yaşayacağımız dramlara engel olmak isteğidir. Bizim burada özellikle vurgulamak istediğimiz şey şudur.

MTA haritalarında birinci derece heyelan mıntıkası olan bir bölgeye imar açılması tamamen Tokat'a ve Tokatlı'ya yapılmış olan bir ihanet olduğunu düşünüyoruz. Unutmamalıyız ki Tokat birinci derece deprem bölgesi ve bununla mücadele etmemiz gerekirken felaketlere kamu eliyle kucak açamayız. Baktığımız yerde bu heyelan mıntıkasının devamı Tokat Organize Sanayisi'ne uzanmakta.

Daha geçtiğimiz yıl içerisinde Tokat organize sanayisinde üç tane fabrikanın toprak kayması sebebiyle maddi hasar aldığını biliyoruz. Bahsedilen binalar tek katlı metal konstrüksiyon binalar. Buraya yapılacak olan çok katlı binalarda yaşanacak dramların önüne geçmemiz gerekmekte.

Bölgede jeoloji raporları düzenlendiği iddia edilmekle beraber düzenlenen jeoloji raporlarında şart minimum iki yağış dönemi gözlemlemek olduğu halde buraya rapor verilen jeoloji raporunda sadece bir dönem. O da Mayıs ve Ağustos aylarında ölçüm yapılmış.

Hepiniz bilirsiniz ki Mayıs ve Ağustos aylarında Tokat'ta yağış olmaz. Buna bağlı olarak da herhangi bir gözlem bulunmadığını iddia ederek bu bölgeye imar açılmıştır. İYİ Parti olarak biz bunun takipçisi olacağız.” ifadesini kullandı.

“AKP’Lİ İMAR KOMİSYON ÜYESİ RED VERDİ GÖREVDEN ALINDI”

AKP’li Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na, Tokat milletvekillerine ve yetkili mercileri uyarılar yaparak göreve davet eden Başkan Hakan Karagöllü, “Bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güvenilir bir Tokat bırakmak istiyoruz.

Biz İYİ Parti Tokat teşkilatları olarak bu işin hukuki mercilerde de kesinlikle takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyoruz. Bu konu sadece üstünden geçilecek bir konu olmamakla beraber özellikle vurgulamak istediğim bir konu daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin imar komisyon üyesi buraya ret verdiği için görevden alındı. İstifaya zorlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin imar komisyon üyesi buraya ret verdi ama gel gelin görelim ki Meclise geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi dışarıya çıkartılmak suretiyle oylama yapıldı ve AK Parti MHP oylarıyla bu alana geleceğin mezarlığı olacak bu alana imar açıldı. Biz bunun takipçisi olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Ve bu yanlıştan dönülmesini ivedilikle arz ediyoruz.” açıklamasında bulundu.