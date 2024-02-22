AKP’li başkana dansöz kıyafeti fırlatıp ‘hadi giydir bana’ diye bağırdı. Murat Kurum'un pazar ziyaretinde ilginç anlar

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı AKP’li Murat Kurum'un Bahçelievler'deki pazar ziyareti ilginç anlara sahne oldu.

Ziyarette AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da Kurum'a eşlik etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kişinin, "İşte getirdim. Dansöz kıyafetini giydir bana" diyerek Bahadır'a tepki gösterdiği görülüyor.

Protestocu, daha sonra ise korumalar tarafından güçlükle bölgeden uzaklaştırılıyor.

Bahçelievler Sondakika isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde protestocu ile AKP’li Bahadır arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesine ait ses kaydı bulunuyor.

Kayıtta, "Beni ölümle tehdit ettin" diyen bir kişiye, Hakan Bahadır olduğu iddia edilen kişi tarafından, "Biraz dinle dansöz kılıklı. Seni dansöz diye oynatırım bak Bahçelievler'de. Adliyeye vereceğim seni" yanıtı veriliyor.

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’dan söz konusu olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.