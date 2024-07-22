AKP’li Başkan’ın “Kıvırma Tayyip” diyen koordinatörü

Düzenleme: Ümit Karadağ
AKP’li Başkan’ın “Kıvırma Tayyip” diyen koordinatörü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, “Kıvırma Tayyip” diyen iletişim koordinatörünü gündeme taşıdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde AKP’li Başkan Fatma Şahin’in talimatıyla, AKPi'nin son seçimlerde kaybettiği Üsküdar Belediyesinde danışman olarak çalışan Sinan Demirez'i belediyenin iletişim koordinatörlüğüne getirildi.

Sinan Demirez’in Ermeni yanlısı paylaşımları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Kıvırma Tayyip” paylaşımlarının ortaya çıkmasının ardından şehir karıştı.

Daha önce Gaziantep Milletvekilliği yaptığı için şehrin sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdüren Zafer Partisi lideri Özdağ, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Yerel seçimlerden sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti'nin kaybettiği Üsküdar Belediyesinde danışman olarak çalışan Sinan Demirez'i belediyenin iletişim koordinatörlüğüne getirmiş. Sinan Demirez, Ermeni AGOS ve FETÖ'nün Taraf gazetesinin yazarı...

Reklamcılık okumuş geçmişte Sinan yakın çevresinde bir AKP düşmanı olmanın yanı sıra PKK ve Ermeni seviciliği diye tanınıyor. Sinan Demirez bir şekilde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in danışmanı olmuş.

Danışmanlığı ile Üsküdar Belediyesini Hilmi Türkmen'e kaybettiren geçmişte attığı 'Kıvırma Tayyip' twiti ile övünen Sinan Demirez şimdi 'Ölümüne Tayyip' diyen Fatma Şahin'in iletişim koordinatörü olmuş.

Fatma Şahin kimin ricasıyla bu kişiyi koordinatör olarak işe aldı bilmiyorum. Konuyu bana ileten Gaziantep basını da bilmiyor. Hatta doğru mu bilmiyorum ama devlet Fatma hanımı bu kişi konusunda uyarmış. Buna rağmen atandı ise arkası çok güçlü diye Gaziantep basını düşünüyor. “

Ümit Özdağ, yaptığı bu paylaşımın altına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörü Sinan Demirez’in geçmişte yaptığı paylaşımları da ekleyerek, “Fatma Şahin kimin ricasıyla bu kişiyi koordinatör olarak işe aldı?” diye sordu.

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