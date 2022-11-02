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AKP'li belediye başkanı Atatürk'ü hedef alan Mustafa Demirkıran'ın elini öptü

AKP'li belediye başkanı, 110 öğrenci için yapılan icazet törenine katıldı, Ayasofya'da Atatürk'ü hedef alan Mustafa Demirkıran'ın elini öptü.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 22:52
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AKP'li belediye başkanı, 110 öğrenci için yapılan icazet törenine katıldı, Ayasofya'da Atatürk'ü hedef alan Mustafa Demirkıran'ın elini öptü

AKP'li belediye başkanı Atatürk'ü hedef alan Mustafa Demirkıran'ın elini öptü
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İstanbul Pendik'te hafızlığını tamamlayan 110 öğrenci için 'icazet töreni' düzenlendi. Töreni, Ayasofya'da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan Reîsül-Kurrâ sıfatlı Mustafa Demirkan yönetti. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, AKP'li milletvekilleri ve AKP'li belediye başkanları katıldı. Öte yandan AKP'li Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in Demirkan'ın elini öpmesi ise dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla 28 Mayıs 2021 tarihinde Ayasofya'da düzenlenen törende Mustafa Demirkan, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesini anımsatarak, "Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma" diyerek Atatürk’ü hedef almıştı.

Demirkan'ın tepki çeken açıklamasını siyasi partiler, barolar ve yurttaşlar yargıya taşımıştı. Diyanet ise Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediğine ilişkin başvuru üzerine "Demirkan’ın 6 Ocak 2019’da yaş haddinden emekli olduğu, kurumla bağı kalmadığı ve yapılacak herhangi bir işlemin olmadığını" açıklamıştı.

Yargı Atatürk'e hakarete karşı sessizliğini korurken Demirkan icazet törenlerini yönetmeye devam ediyor. Zümrüt Vakfı, Fatih İlim ve Kültür Vakfı, Pendik Müftlüğü ve Pendik İlçe Milli Müdürlüğü tarafından 30 Ekim'de Pendik Çarşı Camisi'nde gerçekleşen icazet törenini de Demirkan yönetti. 

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VE VEKİLLER DE KATILDI 

Demirkan'ın yönettiği törene Cumhurbaşkan Başdanışmanı İsrafil Kışla, AKP İstanbul Milletvekilleri; Erol Kaya, Hasan Turan ve Fatih Süleyman Denizolgun, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, AKP'li Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AKP'li Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz katıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin'in Demirkan'ın elini öperek, samimi poz vermesi dikkat çekti.

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