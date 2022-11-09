9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nesibe nine Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor

Nesibe nine Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor

Gaziantep İslahiye'de 95 yaşındaki Nesibe Kaya, 1937'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gördüğü günü unutamıyor.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:05
Takip Et

Nesibe nine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor

Nesibe nine Atatürk'ü gördüğü günü unutamıyor
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde Nesibe Kaya, gazetecilere, Bahçe ilçesinde dünyaya geldiğini 10 oğlu, 3 kızı, 50 de torununun bulunduğunu anlattı.

Zorluklar içerisinde büyüdüğünü, çevresindekilerin o dönem "kız çocukları okumaz" dediği için okula gidemediğini dile getiren Kaya, annesinin okuma yazmayı kendisine evde öğrettiğini belirtti.

Atatürk'ün fotoğrafını göstererek Gazi Mustafa Kemal'i gördüğü anın heyecanını yaşayan Kaya, "Atatürk, Doğu Anadolu seyahatinden dönerken Adana'ya uğradı. Treni, Bahçe tren istasyonunda durdu. 'Atatürk gelmiş' dediler. Koşarak tren istasyonuna gittik. İstasyonda sandalyeler dizilmiş, karşılama töreni hazırlanmıştı. Halkoyunları ekipleri gösteri yapmaya başladılar. Atatürk ve beraberindekiler oturdular. Onlar kalkmadılar. Bunları hatırlıyorum. Onun öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
2
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
3
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
4
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
5
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
6
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
7
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün animasyon filmi sosyal medyada gündem oldu
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Uzmanlar uyardı: Türkiye'de hala insan kuduzu var
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Balıkların yüzerken neden yere bakıyormuş gibi göründüğü ortaya çıktı
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
﻿Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.