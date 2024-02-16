AKP’li Belediye Başkanı İYİ Parti’ye geçti

AKP’nin Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yapmış olduğu basın açıklamasıyla 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti’den aday olacağını açıkladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİYLE AKP’YE GEÇTİK"

Çoban, yaptığı açıklamada, “Mübarek bir beldedeyiz. 1071 ve Sultan Alparslan’ı hiç unutmadan, onun hatıratına onun başladığı gibi Cuma namazımızı kıldık ve başlıyoruz. Bu açıklamanın da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli hemşerilerim, Allah nasip etti 2009 yılında geldim. İlk dönem MHP’den aday oldum. O gün hemşerilerimiz parti gözetmeksizin bize oy verdiler. Bizde oy veren vermeyenlere bin defa teşekkür ediyoruz. Bu şehre parti meselesinden öte hizmet için geldiğimizi herkesle paylaşmıştık. Allah nasip etti 2014 yılında o zaman Başbakan bugün Cumhurbaşkanımızın davetiyle Ak Parti’ye geçtik. Hiç tereddüt etmeden de 2014 ve 2019 seçimlerinde sayenizde, oylarınızla bizler bu hizmete layık görüldük ve sizlere layık olmaya çalıştık. Öyle zannediyorum ki hayırlı ve güzel hizmetler Allah nasip etti. Geldik 2024 seçimlerine burada da son 1-2 gün kalıncaya kadar gerek parti genel merkezinden, genel başkan yardımcımızın ve milletvekilimizin de ilanlarıyla adaylığımı hemşerilerimle paylaşmış oldum. O çalışmalar içerisindeyken başka bir karar alındı saygı duyuyorum. Kimseye lafım yok ama bu milletimizin çok da hoşuna gitti mi derseniz o vesileyle huzurlarınızdayım” ifadelerini kullandı.

“ALLAH NASİP EDERSE 2024 SEÇİMLERİNE İYİ PARTİ KADROLARINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çoban İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in sözlerini hatırlatarak, “Cumhur İttifakı adayıyken tereddüt etmeden 2019 seçimlerinde aday da çıkarmayarak Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ile beraberiz diye tüm kamuoyuyla paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin, bugün yine aynı hassasiyeti ortaya koyarak Ahlat’a ve Ahlatlı’ya muhabbetimiz sonsuzdur diyerek bu hizmete İYİ Parti’de devam etmemiz amacıyla davetlerini il başkanlarıyla iletince bizde buna kayıtsız kalmadık. Allah nasip ederse 2024 seçimlerine İYİ Parti kadrolarında çalışmaya devam edeceğiz. Dün olmuştu, Allah nasip etmişti MHP ile Ak Parti arasında köprü olmuştuk ülkeye hizmet etme noktasında, daha sonra Cumhur İttifakı gerçekleşti. Bugünde aynı niyetteyiz Allah’ın izniyle İyi Parti ile yine Cumhurbaşkanımız arasında köprü gibi vazife göreceğiz. Bu ülkeyi bütünleştireceğiz, birleştireceğiz, kalben ve karalılıkla milletimize hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetimler ve belediye başkanlığı seçimlerinde ise İYİ Parti’den Belediye Başkan Adayı olacağını" söyledi.

“ÇOBAN, ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR ETTİ”

Çoban, “2009 yılından beri beraber yol arkadaşlığı yaptığımız değerli devlet büyüklerimiz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri sayın Devlet Bahçeli’ye, 2019 yılındaki Yerel Seçimlerde AK Parti’den aday olmamıza rağmen Ahlat’a bağlılığımız ve sevdamız sonsuzdur diyerek Ahlat’tan aday çıkarmayan ve bizleri davet edip, şartsız destekleyen İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener hanımefendiye ve adaylık sürecinde bizleri şartsız destekleyen İYİ Parti Bitlis ve Ahlat teşkilatlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“SİYASET HALKA KARŞI, HALKA RAĞMEN YAPILAMAZ. ANCAK HALKIN İSTEKLERİ VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILIR”

İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Ahlat halkının talep ve istekleri doğrultusunda burada bulunmaktayız. Siyaset halka karşı, halka rağmen yapılamaz. Ancak halkın istekleri ve talepleri doğrultusunda yapılır. Başarmak ayrı, halkı memnun etmek daha ayrı bir durumdur. Şüphesiz ülkemizin her şehri çok kıymetlidir. Ama bazı yerlerin manevi değeri daha ağırdır. Söğüt ve Ahlat gibi. Ahlat’ın manevi değeri genel başkanımız başta olmak üzere hepimizin gözünde ayrıdır. 2019 seçimlerinde adayımız olmasına rağmen Genel Başkanımız Ahlat’ın önemine binaen bizlere talimat vererek, Mümtaz Başkanın Ahlat halkına ve şehre daha iyi hizmet edeceğini bildiği için adayımızı geri çekerek destek verdik ve başardık. Ahlat halkının Mümtaz Başkanın bu hizmeti devam ettirmesini ve bu şehre hizmete devam etmesini istediklerini gördük. Bu vesileyle konuyu sayın Genel Başkanımıza arz ettik. Davetimize icabet ettiler. Aramıza hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.