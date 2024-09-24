AKP’li belediye başkanı oğlu ile birlikte otobüs terminali bastı. Taciz suçundan hapis cezası almıştı

Kaynak: İHA
AKP’li belediye başkanı oğlu ile birlikte otobüs terminali bastı. Taciz suçundan hapis cezası almıştı

Taciz iddialarıyla daha önce gündeme gelen ve hapis cezasına çarptırılan Zonguldak'ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Oğlu Necmi Demirtaş ve belediye personelleriyle otobüs terminalini bastı. 19 yaşındaki genci ve babasını dakikalarca darbetti.

Zonguldak'ta önceki gün Karadeniz Ereğli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, oğlu Necmi Demirtaş ve aralarında belediye personelinin de olduğu şüphelilerle beraber terminale geldi.

Burada aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen 19 yaşındaki Abdurrahman G. ve 49 yaşındaki babası Oğuz G.'yi darp etti. Bu esnada terminalin güvenlik görevlileri de durumu ekiplere haber verdi.

DARP EDİLEN BABA VE OĞUL HASTANEYE KALDIRILDI

Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle beraber Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı. Darp olayının ardından yaralanan baba oğlu ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Gökhan Demirtaş ve oğlu Necmi Demirtaş'ın polis merkezinde ifadeleri alındı.

NE OLMUŞTU?

Gökhan Mustafa Demirtaş daha önce de taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Gökhan Mustafa Demirtaş, belediye çalışanı Duygu K.’ye "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Demirtaş’a cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezası verilmişti.

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