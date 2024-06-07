AKP'li belediye başkanına takside soğuk duş "Şu dünya ters dönecek deseler AKP'ye bir oy vermem"

Güngören Belediye Başkanı, belediyeye gitmek için bir taksiye bindi. Ancak, taksici gideceği mesafeyi beğenmedi. Belediye başkanı ve taksicinin sohbeti ekonomi ve seçimlere gelince taksici AKP'yi eleştirmeye başladı. Taksici, "Şu dünya ters dönecek deseler AKP'ye bir oy vermem," şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Bu sırada, taksicinin aracına aldığı kişinin aslında Güngören Belediye Başkanı olduğunu fark öğrenmesiyle birlikte, olay beklenmedik bir hal aldı. Taksici, durumun farkına vardığında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Videoda, taksicinin AKP ve belediye hakkında yaptığı eleştirilerin ardından, müşterisinin kim olduğunu öğrendiği andaki şaşkınlığı net bir şekilde görülüyor. Güngören Belediye Başkanı, bu durumu esprili bir şekilde karşılarken, izleyenler bu anları keyifle izledi.