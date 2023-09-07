AKP'li Belediye Başkanından eşine memurluk kıyağı

Daha önce ‘Gri Pasaport’ skandalı ile Türkiye’nin gündemine oturan Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde bir skandal daha ortaya çıktı. Kayısıhaber.com’da yer alan skandala göre, Yeşilyurt Belediye Başkanının eşi, milyonlarca insanın iş bulamadığı ve atanamadığı bir dönemde, Malatya Valiliğine atandı. İlgili haber şu şekilde:

“Türkiye'de milyonlarca insan iş bulamazken, on binlerce işsiz Malatya'da KPSS sınavına yıllarca çalışıp memur olamazken belediye başkanının eşinin istisnai kadrodan memur yapılması pes dedirtti!

6 Şubat depremlerinden önce ekonomik krizi iliklerine kadar hisseden Malatya'da 6 ay gibi bir süre için geçici çalışma imkânı sağlayan İŞKUR kapılarında binlerce kişi kuyrukta bekliyordu. 6 Şubat depremlerinden sonra ise Malatya'da İşsizler ordusu diyebileceğimiz üniversiteli gençlerin umutsuzluğu her geçen gün artarken halen nepotizm girişimleri pes dedirtti.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇINAR'IN EŞİ İSTİSNAİ KADRODAN MEMUR OLDU

Tüm ülkenin artık "Gri Pasaport" olarak bildiği ve belediye eliyle Almanya'ya kaçakçı götüren Yeşilyurt Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar istisnai kadrodan memur yapıldı.

Malatya'da bir ilçe belediyesi olan Yeşilyurt Belediyesi'nde skandal olaylara bir yenisi daha eklendi.

Yakınlarını veya çevresini "Özel Kalem Müdürlüğü” yoluyla memur yapan birçok belediye başkanının başvurduğu bu yol bitmek bilmiyor.

6 Şubat depremlerinden 7 ay geçmesine rağmen şehirde halen ağır hasarlı 30 bin bina yıkılmayı beklerken ve Yeşilyurt Belediyesi'nin 3-5 yıl önce yaptırdığı binalar ağır hasarlıyken kılını kıpırdatmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşini istisnai kadrodan memur yaptı.

ÖNCE AKSARAY VALİLİĞİ SONRA MALATYA VALİLİĞİ

Daha önce hiçbir kamu kurumunda görev yapmayan Başkan Çınar'ın eşi Semra Çınar, önce Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürü oldu. Aksaray'a gitmeden aylardır Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı iddia edilen Semra Çınar, bir resmi yazıyla Malatya Valiliği'ne kaydırıldı.

Aksaray Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak imzalı resmi yazıda, "Valiliğimiz Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmakta iken, 23.08.2023 tarihli Bakanlık Onayı ile Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünde münhal bulunan 9. dereceli VHKİ kadrosuna naklen atanan Semra ÇINAR, 31.08.2023 tarihinde Valiliğimizdeki görevinden ayrılmıştır" deniliyor.

Kısa bir süre Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürü olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar, 1 Eylül 2023 itibariyle Malatya Valiliğine geçtiği resmi yazıda açıkça belirtilmiş.

YÜZLERCE MAĞDUR ORTADAYKEN

6 Şubat depremlerinden sonra Yeşilyurt Belediyesi'nin yaptırdığı birçok konut ya ağır hasar aldı ya da orta hasar aldı. Yeşilyurt Belediyesi tarafından satılan 3-5 yıllık konutlar yüzlerce mağdur yarattı. Depremlerden 7 ay geçmesine rağmen bizzat Yeşilyurt Belediyesi'nin mağdur ettiği afetzedeler Mehmet Çınar'ın ağzından çıkacak birkaç olumlu cümle beklerken, Yeşilyurt ilçesinin yüzde 70'ine yakın yapı stoku hasar almışken eşini istisnai kadrodan memur yapan Belediye Başkanı bu kadarı da olmaz dedirtti.”