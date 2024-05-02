ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin protestoları politikamızı değiştirmiyor

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, üniversite kampüslerindeki olayların İsrail'e olan desteği etkilemediğini belirtti.

Ülke genelindeki kampüs olaylarının ifade özgürlüğüne saygı duyulması gereken bir alan olduğunu vurgulayan Biden, ancak şiddet içeren eylemlere izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Biden, "Amerikan halkının sesi gerçekten duyuldu, barışçıl gösteriler Amerikalıların önemli olaylara nasıl tepki verdiğinin en güzel örneklerinden biridir. Fakat biz kanunsuz bir ülke değiliz, medeni bir toplumuz ve düzen üstün gelmeli." dedi.

Şiddet içeren gösterilere müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Biden, barışçıl gösterilere ise destek verdiklerini ifade etti.

Ayrıca, bazı eyaletlerde kampüs olaylarını bastırmak için Ulusal Muhafızların göreve çağrılmasına gerek olmadığını belirtti.

Ülke genelindeki kampüs olaylarında 18 Nisan'dan bu yana 1800'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.