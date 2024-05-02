Ali Koç bunu da yaptı. Vay canına sayın seyirciler. Gürel Yurttaş yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç bunu da yaptı. Vay canına sayın seyirciler. Gürel Yurttaş yazdı
Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Ah eskiden eskiden. Su içerdik testiden.
Türk filmlerine giderdik. Sonraki filmlerin fragmanlarını heyecan içinde beklerdik.
Bangır bangır bağıran seslendiren adamın sesini dinlerdik.
"Vay canına sayın seyirciler" diye biden sesin ardından izlerdik.
Birden bire bu aklıma geldi. Ali Koç değil aklıma gelen o fragman.
Dün gece Fenerbahçe'nin basketbol takımını izledim. Neler gördüm neler. Bana basketbolu sevdirdi. Teşekkür ederim.
Daha önce Fenerbahçe'nin voleybol takımının olduğu gibi.
Boksun.
Tekerlekli sandalye basketbol takımının.
Onun bunun şunun.
Futbol takımının da hala şampiyonluğa oynaması gibi. Neden bir kaç puan geride kaldığını Galatasaraylılar da dahil herkesin bildiği gibi.
Her gördüğümden sonra diyorum ki eski Türk filmleri aklıma geliyor. Onun için diyorum;
ALİ KOÇ BUNU DA YAPTI VAY CANINA SAYIN SEYİRCİLER!
Ne mi yaptı diyorsanız eğer ekleyeyim.
ALİ KOÇ FENERBAHÇE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ YAPTI.
Eğer yukarıda saydıklarımı başka yapan kulüp varsa söyleyin lütfen.
Şimdi futbol takımı şampiyon olmayacak diye istifaya çağıranlar var.
Ne diyeyim.
Tanrı sizi bildiği gibi yapsın!
Ayrıca...
Kim kazanacak bu savaşı?
Bylockçular mı?
Atatürkçüler mi?
Kimler mi onlar?
Hala soruyor musunuz bunları?

İlgili Haberler
Kumarbaz futbolcuya federasyondan şok karar
Kumarbaz futbolcuya federasyondan şok karar
TFF 3. Lig'de play off heyecanı başladı
TFF 3. Lig'de play off heyecanı başladı
Barcelona neye uğradığını şaşırdı. Bozguna uğradılar
Barcelona neye uğradığını şaşırdı. Bozguna uğradılar
Beşiktaş sahasında 2 farkla kazandı finale yükseldi
Kolay kolay konuşmayan Ahmet Yüce açıkladı. Galatasaray'da oynanan oyunları anlattı
Volkan Demirel istifa etti
Galatasaray'da Bahattin Demirbilek bombası. Serveti Ali Koç'tan fazla. Bahattin Demirbilek kimdir?
Galatasaray'da Bahattin Demirbilek bombası. Serveti Ali Koç'tan fazla. Bahattin Demirbilek kimdir?
Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran flaş gelişme
Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran flaş gelişme
Yok artık Mehmet Büyükekşi. Hangi kulüplere kaç bin lira sus payı verdiği ortaya çıktı
Son Haberler
Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar Video
Skandal görüntüler: Yolun ortasında durdurdukları araçlarına tuvaletlerini yaptılar
Anne ayının yavrularını korumak için arabaya saldırdığı anlar Video
Anne ayının yavrularını korumak için arabaya saldırdığı anlar
ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin protestoları politikamızı değiştirmiyor Dünya
ABD Başkanı Biden: Üniversite kampüslerindeki Filistin protestoları politikamızı değiştirmiyor
Eyüpsultan’da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti Gündem
Eyüpsultan’da bariyere saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Robotlar geleceğin tarım ve hayvancılığı için bir çözüm mü? Teknoloji
Robotlar geleceğin tarım ve hayvancılığı için bir çözüm mü?
Cizre’de bir kadın köprüden nehre atladı Yerel Haberler
Cizre’de bir kadın köprüden nehre atladı