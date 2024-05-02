Ali Koç bunu da yaptı. Vay canına sayın seyirciler. Gürel Yurttaş yazdı

Ah eskiden eskiden. Su içerdik testiden.

Türk filmlerine giderdik. Sonraki filmlerin fragmanlarını heyecan içinde beklerdik.

Bangır bangır bağıran seslendiren adamın sesini dinlerdik.

"Vay canına sayın seyirciler" diye biden sesin ardından izlerdik.

Birden bire bu aklıma geldi. Ali Koç değil aklıma gelen o fragman.

Dün gece Fenerbahçe'nin basketbol takımını izledim. Neler gördüm neler. Bana basketbolu sevdirdi. Teşekkür ederim.

Daha önce Fenerbahçe'nin voleybol takımının olduğu gibi.

Boksun.

Tekerlekli sandalye basketbol takımının.

Onun bunun şunun.

Futbol takımının da hala şampiyonluğa oynaması gibi. Neden bir kaç puan geride kaldığını Galatasaraylılar da dahil herkesin bildiği gibi.

Her gördüğümden sonra diyorum ki eski Türk filmleri aklıma geliyor. Onun için diyorum;

ALİ KOÇ BUNU DA YAPTI VAY CANINA SAYIN SEYİRCİLER!

Ne mi yaptı diyorsanız eğer ekleyeyim.

ALİ KOÇ FENERBAHÇE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ YAPTI.

Eğer yukarıda saydıklarımı başka yapan kulüp varsa söyleyin lütfen.

Şimdi futbol takımı şampiyon olmayacak diye istifaya çağıranlar var.

Ne diyeyim.

Tanrı sizi bildiği gibi yapsın!

Ayrıca...

Kim kazanacak bu savaşı?

Bylockçular mı?

Atatürkçüler mi?

Kimler mi onlar?

Hala soruyor musunuz bunları?