AKP'li belediye başkanının depremde hasar gören konutlarla ilgili skandal sözler ‘Kaza yapacağız diye trafiğe çıkmayalım mı?’

Yeşilyurt Belediyesi haziran ayı olağan toplantısında gündem maddeleri görüşülürken, Topsöğüt Mahallesi'nde belediyenin yaptığı konutların depremde ağır hasar görmesi konusu da gündeme geldi. Meclis üyesi Günnur Tabel, bölgenin zemin etüdünün yapılmadığını ve yine aynı riskin yaşanabileceğini belirterek, "Hala ders almadık mı?" diye sordu.

Bunun üzerine söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kentsel dönüşüm kapsamında yeni konutlar yapacaklarını ve arsalarla ilgili de gelecekte ihtiyaç olacağını söyledi. Çınar, depremde hasar gören konutlarla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Şu anda ciddi bir konut ihtiyacı var. Müteahhitlerin de şehirde talepleri var. Biliyorsunuz 1 Temmuz’dan itibaren yeni imar yönetmeliği de çıkacak, orta hasarlarla ilgili yakın zamanda genelge ya da kanun da çıkacak. Mecburen hazırlık da yapmak zorundayız. Kaza yapacağız diye trafiğe çıkmayalım mı yani?"

Karar meclis oylamasına sunup, meclis çoğunluğu kararıyla kabul edildi.

Çınar'ın bu sözleri büyük tepki çekerken, depremde mağdur olan vatandaşlar ise yetkililerden yardım bekliyor.