AKP’li Belediye Starbucks’a rakip oldu: 'Balbucks'. Şimdi kahve zincirleri düşünsün

Haydi bakalım hayırlısı...Starbucks'tan sonra bir de Balbucks'umuz oldu. Bal, Balıkesir'den geliyor. Çünkü AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından ‘Balbucks’ isimli bir kahveci açtığını duyurdu.

Kahve dükkanının isminin Starbucks’a benzemesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Belediyenin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Balbucks hizmetinizde! Artık kahve buluşmalarınızın daimi yeri olacak, Belediyemiz bünyesinde hizmet veren BALBUCKS’ın açılışını Başkanımız Yücel Yılmaz gerçekleştirdi. Hayırlı olsun”