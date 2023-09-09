AKP’li isim rakı içerken poz verdi. "Kur’an bizim anayasamızdır" demişti

AKP Antalya Teşkilat Başkanı Cüneyt Doğan rakı içerken poz verdi. Doğan’ın sosyal medya hesabından da “Kur’an bizim anayasamızdır” dediği ortaya çıktı.

AKP’li isim rakı içerken poz verdi. "Kur’an bizim anayasamızdır" demişti

ODATV’de yer alan bilgilere göre, yerel seçimlere aylar kala partiler çalışmalarına devam ediyor. AKP Genel Merkezinde esas hedef CHP’nin elindeki büyükşehir belediyelerini almakken sosyal medyaya düşen bir görüntü olay oldu.

AKP Antalya Teşkilat Başkanı Cüneyt Doğan rakı içerken poz verdi.

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Antalya AKP teşkilatının tanınan isimlerinden olan Doğan’ın Antalya Barınak Balıkevi’nde çektirdiği fotoğrafı ise “AKP’de rakı açılımı” olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA DİN, İMAN MESAJLARI

Ayrıca, Doğan'ın sosyal medya profilini din, iman sözleriyle süslediği de ortaya çıktı. Doğan'ın Twitter hesabında sabitlenenlerde "Kur'an bizim anayasamızdır" sözleri yer alıyor.

Paylaşım şu şekilde:

Kur'an bizim anayasamızdır. Resul bizim liderimizdir. Cihad bizim yolumuzdur. Allah yolunda ŞEHİT OLMAK en büyük arzumuzdur. Kitabı "KUR'AN" Olana Hedefi "TURAN" Olana Kalbinde "VATAN" Olana Yüce ALLAH" Dert Vermesin.!

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AKP'Lİ KASAPOĞLU RAKI İÇENLERLE DÜET YAPMIŞTI

Öte yandan İzmir AKP İl başkanı Bilal saygılı ve eski Spor Bakanı şimdi İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, beraberindeki AKP’liler ile birlikte Alsancak Kordon boyundaki esnafı ziyaret etmişti.

O ziyarette AKP heyeti, rakı içip müzik eşliğinde eğlenenlerle birlikte şarkı söylemiş, AKP’lilerin şarkı performansı vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanmıştı.

Siyasette tam da bu konular konuşulurken AKP Doğan’ın rakı pozu gündem oldu.

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