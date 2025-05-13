AKP’li belediyeden 50 bin liralık şirkete 3 milyarlık arsa devri

AKP'li Başakşehir Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantılarında, milyarlarca lira değerindeki arazilerle ilgili önemli kararlar aldı. Belediyenin iştirak şirketi Başakkent Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi için sermaye artırımı kararı onaylandı. Bu artış, İkitelli-2 Mahallesi’nde bulunan toplam 57 bin 19 metrekarelik arsaların şirkete devriyle gerçekleştirildi.

Gerçek Gündem'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre arsa devri süreci, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Başakşehir Belediyesi Başkanlık makamına yazdığı yazıyla başladı. Parsel numaralarının belirtildiği bu yazı, ardından belediye meclisine sunuldu. Mecliste yapılan oylamada, Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun çoğunluk oylarıyla, 57 bin 19 metrekarelik arazi, sermaye artırımı için Başakkent Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ne devredildi.

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“50 BİN LİRADAN 3 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ”

Sermaye artırımıyla, daha önce 50 bin lira sermayesi olan Başakkent Yönetim ve Danışmanlık şirketinin, devredilen arsalarla birlikte 3 milyar lira değerine ulaştığı ifade ediliyor. Eski Başakşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, bu sermaye artırımı sürecinde pek çok soru işareti olduğunu belirtti. Kayabaşı, belediyenin zaten bir inşaat şirketi olduğunu hatırlatarak, danışmanlık şirketine bu denli büyük bir arsa devrinin gerekçesinin açıklanması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:

“Başakkent İnşaat Turizm Organize Sanayi Limited Şirketi, tamamen belediyeye aittir. Bu şirket, her yıl milyarlarca liralık arsa satışı gerçekleştiriyor ve belediye bünyesinde müteahhitlik yaparak konut projeleri üretiyor. Böyle bir şirket varken, belediye çalışanlarının maaşlarını ödemek için kurulmuş olan Başakkent Yönetim ve Danışmanlık şirketine neden bu kadar büyük bir arsa devri yapıldı?”

“İBB İLE ÇATIŞMA RİSKİ VAR”

Kayabaşı, iştirak şirketinin mevzuat gereği sermaye artırımına gitmesi gerektiğini, ancak devredilen arsaların değerinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. “Şirketin sermayesi 50 bin liraydı ve mevzuat gereği bunu 500 bin liraya çıkarması gerekiyordu. Ancak bu arsaların değeri 3 milyar lirayı buluyor. Böylece şirketin sermayesi 50 bin liradan 3 milyar liraya yükselmiş olacak. Burada başka bir amaç mı var? Söz konusu bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin olimpiyat oyunlarına yönelik bir projesi bulunuyordu. İleride bu durum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uzlaşmazlık yaratabilecek bir zemine yol açabilir” dedi.

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“BAŞAKKENT İNŞAAT ŞİRKETİ NEDEN VAR?”

Başakkent İnşaat şirketinin, bölgede çeşitli arazilerde büyük hissedar olduğu biliniyor. Ancak bu durum, Başakşehirlilerle arsa anlaşmazlıkları nedeniyle ciddi sorunlara yol açıyor. Kayabaşı, bu konuda şu açıklamayı yaptı: “Arsaların büyük hissedarı olan Başakkent İnşaat şirketi, küçük hissedar olan Başakşehirlilere çok düşük fiyatlar sunuyor. Piyasa değerinin yarısı, hatta dörtte biri kadar fiyatlar belirleniyor. Başakşehirliler, kendi arsalarını daha yüksek fiyat teklif eden müteahhitlere satamıyor. Başakkent Anonim Şirketi’nin düşük fiyat politikası nedeniyle şu anda binlerce dava bulunuyor. İmar planları iptal edilen ya da davalık olan arsalar üzerinde inşaatlar devam ediyor.”