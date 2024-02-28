AKP’li belediyenin inşaatında çalışan işçilere elektronik kelepçe. Hak arayana ev hapsi

Akar Grup, Reis Elektrik ve AKP’li İstanbul Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen “Yuvam Bahçeşehir” projesinin inşaatında çalışan işçilerin haklarının ödenmediğini belirten İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat İş), geçtiğimiz haftalarda eylem kararı aldı. Polis, şirketin ve belediyenin önünde eylem yapan işçilere müdahale etti ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu birçok işçi gözaltına alındı. Daha sonra ise bazı sendika temsilcisi ve işçilere ev hapsi cezası verildi.

“HAKLARIMIZ İÇİN EYLEM YAPTIK, GÖZALTINA ALINDIK”

İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider, ev hapsi kararının sendikal faaliyetleri engellemek amacıyla alındığını ifade etti ve “13 gündür ev hapsindeyiz. Evin dışına çıkamıyorum. Günlük ihtiyaçlarımızı arkadaşlarım ve ailem aracılığıyla karşılıyorum. Elektronik kelepçe uygulaması hem sendikal faaliyetlerimize engel oluyor hem de yaşamımıza engel olan bir şey” açıklamasını yaptı.

Hakkını aramak için eyleme dahil olan işçilerden Hüseyin Bakırcı’ya da, ev hapsi kararı dün posta yoluyla iletildi. Bakırcı, “Çalıştığımız projenin inşaatın tamamlanmasının ardından iş çıkışlarımız yapılacaktı. Ancak ihbar ve kıdem tazminatlarımızı ödemek istemediler. İki gün şirket önünde eylem yaptık. Daha sonra Başakşehir Belediyesi’nin önüne gittik.” İfadesini kullandı.

Hakları için eylem yaptıklarını ve gözaltına alındıklarını ifade eden Bakırcı, arabulucuda anlaşmanın sağlandığını belirtti ve “Haklarımızı alacağımız kesinleşti. Ancak şimdi bize ev hapsi veriyorlar. Haklarımızı aradık diye bizi açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar” dedi.