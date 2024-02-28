Çorum'da davulculardan Ramazan davulunun yasaklanmasına protesto

Kaynak: ANKA
Çorum'da davulculardan Ramazan davulunun yasaklanmasına protesto
Çorum’da ramazan davulunun kaldırılmasına davulcular tepki gösterdi. Saat Kulesi önünde toplanan davulcular "150 yıllık geleneğimiz kaldırılıyor"tepkisinde bulundu.

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan davulcular bu sene Çorum'da sahuru haber veremeyecek. Davulcuların iddiasına göre Çorum'da sahurlarda davul çalmak yasaklandı.

Çorum Saat Kulesi yanında toplanan bir grup davulcu, Ramazan ayında sahur davulcularının valilik izniyle kaldırıldığını iddia etti ve karara tepki gösterdi. Davulcular adına açıklama yapan Murat Işık, "150 yıldır Çorum’da Ramazan davulu yaşatılıyor fakat son 3 yıldır bize davul çaldırılmıyor ve şu anda da Valilik kararıyla Ramazan davulunun kaldırıldığı söyleniyor. Şikayet olduğu söyleniyor fakat biz vali beyden bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Geleneğimiz, göreneğimiz bu bizim" dedi.

Çorum’da davulculuk yapan ve Ramazan ayında sahura vatandaşları uyandıran davulcular, önce pandemi ardından deprem felaketi nedeniyle iki yıldır sahurlarda davul çalamıyorlardı. Bu yıl çalmak istiyorlar ancak davulcuların iddiası Çorum Valiliği izin vermiyor. Saat Kulesi yanında toplanan davulcular adına konuşma yapan Murat Işık, "80 vilayette ramazan davulu çalınıyor ancak Çorum’da bir türlü davul çalınamıyor. Bir sene pandemi geçen sene de deprem nedeniyle davul çalmamıza izin vermediler. Bu sene de temelli kaldırdıklarını söylediler" diye konuştu.

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