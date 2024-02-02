AKP’li Belediyenin Müdürünün akıbeti belli oldu. Ruhsat karşılığında bir kadına cinsel ilişki teklif etmişti

AKP’li Antalya Aksu Belediyesi’ndeki görüntüler sosyal medyada gündem olmuş, görüntüler kısa sürede paylaşım rekoru kırmıştı.

Yapı Denetim Müdürü olan Nevzat Avcı’nın yıkılması gereken bir binayı yıkmamanın karşılığında bina sahibi olan ve video görüntülerindeki konuşmalarından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan bir kadına cinsel ilişki teklif ettiği ve buna dair "pazarlık" yaptığı anların görüntüleri sonrası Belediye açıklama yaptı.

Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Nevzat Avcı'nın belediyeyle ilişiğinin kesildiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Aksu Belediyesi Yapı Denetim Müdürü Nevzat Avcı’nın genç kadına binayı yıkmamak için 150 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediği duyulurken kadının, “Siz başka türlü bu parayı sıfırlayabilirsiniz” dediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, daha önce konuşulduğu üzere '4 gece birlikte olma' karşılığında 150 bin TL'lik ödemenin yapılmaması sözü verdiği dikkat çekti.

Aksu Belediyesi Yapı Denetim Müdürü Nevzat Avcı'nın ise "4 gecelik anlaşma"ya yönelik “Sen çok pahalıya geliyorsun” dediği ve kadının ise “Ben en baştan söyledim” dediği anlar kayıtlarda yer aldı.

BELEDİYE 'İDDİA' DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Ortaya çıkan görüntüler sonrasında Aksu Belediyesi, Yapı Denetim Müdürü Nevzat Avcı'yı görevinden alınarak belediye ile olan ilişiğinin kesildiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Son günlerde bir belediye personelimizle ilgili bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.