AKP'li Belediyenin şirketinde Suriyeli kaçak işçiler. Büyük skandalı Suriyeliler itiraf etti. Sınırdan para verip araçla geçmişler

YENİÇAĞ / Özel haber / Fatih ERGİN

Türkiye'nin sığınmacı ve kaçak sorunu derinleşerek sürerken Balıkesir'de Suriyelilerin anlattıkları "pes" dedirtti. Seçim çalışmaları sırasında karşılaştığı üç Suriyeli genç ile sohbet eden İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez'in aldığı cevaplar sınırlarımızın durumunu ve sığınmacıların işsizliği nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Çömez'in sorduğu sorulara cevap veren Suriyeli gençler, pasaportlarının olmadığını, para vererek Türkiye'ye İdlib üzerinden araçla kaçak olarak girdiklerini söyledi. Suriyeli gençler, oturma ve çalışma izinleri olmadıkları halde Balıkesir Havran'da AKP'li belediyenin işlerini yapan taşeron şirkette çalıştıklarını ifade etti.

Suriyeli gençlerden bir tanesinin ise, Jandarma'ya gidip durumunu belirttiği halde kendisi için bir işlem yapılmadığını söylemesi de dikkat çekti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çömez ise,

“Yanımızda Suriyeli gençler var. Bunlar 1 buçuk yıl önce Hama’dan, İdlip üzerinden Türkiye’ye gelmişler ve belediyenin işlerini yapan şirkette çalışıyorlar.

Türk çocukları işsiz, işsizlik patlamış. Yüzde 10’un üzerinde işsizlik var Türkiye’de ve Suriyeli gençler Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Havran’da da Balıkesir’de de kaçak yollardan gelmişler.

Belediye’nin işlerini yapan şirketlerde çalışıyorlar. Ve böyle bir atmosferi Türkiye’ye reva gören anlayışa yazıklar olsun.

Tabi ben kendilerini suçlamıyorum çünkü kendileri bu şartlar hazırlandığı için kaçak yollardan girmişler, on bin lira verdik sınırdan geçtik diyor Hama’dan geldik diyor, İdlip’ten geldik diyor ve burada belediyenin şirketlerinde taş döşüyoruz diyor.

Sanki Havra’nın gençleri kalmamış gibi, Balıkesir’in gençleri kalmamış gibi..

Bunlar Suriye sınırını geçip gelmişler kaçak yollardan.. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Balıkesir’de 6 tane yine kaçak yollardan Balıkesir’e gelmiş Suriyeli yakalandı ve bunlar PYD/YPG terör örgütüne bilgi toplarken, terör eylemi hazırlığı içindeyken yakalandılar.

Türkiye’yi bu güvensiz ortama getirenlere yazıklar olsun diyorum” ifadelerini kullandı.