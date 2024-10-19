AKP'li Birinci'den Yenidoğan Çetesi açıklaması: Amaçları Türk soyuna kastetme

Mücahit Birinci "Türkiye, nesebine (soyuna) kasteden bir terörist örgüt ile karşı karşıya. "Çete mete değil" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" diye adlandırılan yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalleri nedeni ile çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan çete Türkiye'yi derinden sarstı.

Sağlık Bakanı'ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması 'Operasyon 5.5 ay önce yapıldı' dedi ancak 10 hastane bugün kapatıldı

Hazırlanan iddianamede yer alan korkunç diyaloglar tüm Türkiye'de infial yaratırken başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere iktidara yönelik eleştiriler de ardı ardına geldi.

'ÇETE METE DEĞİL, SİYONİST TERÖR ÖRGÜTÜ'

AKP eski MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu gruba çete denilmesinin hafif kalacağını "siyonist terör örgütü" olduklarını ve ve Türk milletinin geleceğine kastettiklerini söyledi.

-Hastane Sahipleri

-Hastane Başhekimleri

-Sorumlu doktor, hemşire ve sair

Kim var ise hepsi tutuklu yargılanmalı. Türkiye nesebine kasteden bir terörist örgüt ile karşı karşıya. Çete mete değil. Türk milletinin geleceğine kasteden Siyonist bir terör örgütüdür. — Mücahit Birinci (@birincimucahit) October 18, 2024

Mücahit Birinci açıklamasında "Hastane sahipleri, hastane başhekimleri, sorumlu doktor, hemşire ve sair kim var ise hepsi tutuklu yargılanmalı. Türkiye, nesebine (soyuna) kasteden bir terörist örgüt ile karşı karşıya. Çete mete değil. Türk milletinin geleceğine kasteden Siyonist bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.