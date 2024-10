Sağlık Bakanı'ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması 'Operasyon 5.5 ay önce yapıldı' dedi ancak 10 hastane bugün kapatıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin operasyonun 5.5 ay önce yapıldığını ve 44 kişinin tutuklandığını açıkladığı yayında, bugün 10 hastanenin kapatıldığını söylemesi dikkat çekti.

Bakan Memişoğlu Yenidoğan Çetesi ile ilgili operasyonun 5.5 ay öncesinden yapıldığını ancak bir kişinin bu tutukluların serbest bırakılması için savcıyı tehdit etmesi ile olayın bugün gündeme geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 3 bakanlığın gizli bir operasyon yürüttüğünü söyledi. Bakan Memişoğlu ayrıca, "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız geriye dönük şikayetlere de değerlendireceğiz. Bugün 10 hastaneyi kapattık" diye konuştu.

İstanbul merkezli olmak üzere Çorlu ve Tekirdağ'da yenidoğan 12 bebeği gereksiz yere yoğun bakım ünitesinde yatırarak ölümlerine neden olan şebekeye yönelik soruşturmaya ilişkin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CNNTÜRK televizyonunda açıklamalarda bulunarak operasyonun detaylarını anlattı.

"HASTANELERE GİZLİ OPERASYON DÜZENLENDİ"

Açıklamalarında Bakan Memişoğlu "Çeteyi biz çökerttik, çünkü bu acıyı yüreğimizde hissettik. "Polis ekipleriyle hastanelere gizli operasyon düzenlendiği" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu'nun Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin açıklamalarından satır başları:

"Çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış ve ölümüne sebebiyet vermiş, cani bir çeteden bahsediyoruz. Bir baba olarak çok üzgünüm. Bu çeteyi biz çökerttik, bu çeteyi devletin gücü ile çok gizli operasyonlarla çökerttik.

"SAĞLIKÇI DEMİYORUZ BİZ BUNLARA"

Bu çete maalesef insanlıktan nasibini almamış, sağlıkçı demiyoruz biz bunlara. Yeni doğanlarla ilgili 2023 Mart sonu itibariyle ihbar geliyor ve bizim denetleme elemanları denetliyorlar. Ancak delil anlamında bir şey bulamıyorlar ama şunu fark ediyorlar, "burada bir sıkıntı var" diye bana geliyorlar.

"3 BAKANLIK GİZLİ BİR ŞEKİLDE OPERASYONU BAŞLATTI"

Burada biz ne yaptık? Sağ olsun mali bürodan bir amir arkadaşımızı çağırdık, ben çağırdım. Kendi hukuk müşavirimiz ve amir arkadaşımız. Bunu çok gizli bir teknik takiple bulabiliriz dedik. 3 Bakanlık gizli bir şekilde operasyonu başlattı. Bebekleri işin içine katabilecek kadar cani olabileceklerini hesaba katmamıştık.

"10 HASTANEYİ KAPATTIK BUGÜN"

Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar. 26 Nisan 2024'te bu çeteye operasyon yapıldı. Mali büro nasıl araştırması gerektiğini hep bize sordu, biz de hekimleri gönderdik. 2023 Eylül'de, Ekim'de ve Kasım'da, 16 Kasım’da, 29 Kasım’da, 18 Ocak’ta bunları devamlı denetleme halindeydik zaten. Bunlara 2024 yılında da 112 sevki yapmadık yıl boyunca. 27 Nisan'da gizlilik kararı kaldırılıyor. 41 kişi gözaltına alınıyor, bunların 22'si tutuklanıyor. Bu tutuklama ve iddianame ve soruşturma devam ediyor. Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Bugün 10 hastaneyi kapattık.

"6 AY ÖNCE YAPILMIŞ BİR OPERASYON"

Bu 6 ay evvel yapılmış bir operasyon. Bunu sonucunda da bu insanlar her türlü cezasını çekecekler. Bu niye gündeme geldi? Birisi Büyükçekmece Savcısı'na gidiyor, bunlar serbest bırakılsın diye tehdit ediyor. Bu böyle yeniden gündeme geldi. 6 ay önce yapılmış bir operasyon, aslında o zaman gündem olması gerekiyordu. Bu denetimleri, en ufak bir hatayı affetmeyecek şekilde yapıyoruz.

"İNSANLAR TEDİRGİN OLMASINLAR"

Bizim insanımızın canı, bebeklerimizin canı her şeyden değerli. İnsanlar tedirgin olmasınlar. Bu caniler, sağlık çalışanlarımızın da hakkını yedi. Bu tür çürük elmaları yakalamak boynumuzun borcu. Bunlar bizim sağlık çalışanlarımızı temsil eden yaratıklar değil. 5.5 ay evvel bu bizim gündemimizdeydi. Bugün toplumun gündeminde ama biz bu operasyonu 5.5 ay evvel yaptık.

"'BEN SONUNA KADAR ARKANIZDAYIM, GEREĞİNİ YAPIN' DİYE TALİMAT VERDİ"

Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde, "Ben sonuna kadar arkanızdayım, gereğini yapın" diye talimat verdi. Biz kötülerle mücadele eden iyileriz. İnsanlar üzüntüye kapılmasınlar, biz insanların sağlığı için garantiyiz. Biz bu çeteyi çökerttik. Ben Türk halkından sağlıkçılarımıza güvenmesini istiyorum. Bizim sağlık sistemimiz en iyi sağlık sistemlerimizden bir tanesi. Bizim görevimiz o çürük elmaları aramızdan çıkartmak. Biz her türlü denetimimizi ve kontrolümüzü yapıyoruz.

"BÜYÜN KURUMLARIMIZLA EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞIYORUZ"

Zaten biz teftiş neticesi olan dosyayı, hem Adalet Bakanlığı'na hem İçişleri Bakanlığı'na gönderdik. Çünkü SGK maddi olarak zarara uğratıldı. Bütün kurumlarımızla eş güdümlü çalışıyoruz. Orada çalışan, bu işin için olmayan doktorlar arkadaşlar tabii ki değerlendirilir. Ancak bu suç ortamında o hastaneler mühürlenir. Gelen her ihbar değerlendirilir ve ilgili birime iletilir. Bunu vatandaş bilsin. CİMER olmasaydı, biz bu soruşturmayı, gizli operasyonu yapmamış olsaydık, bu hastaneler çalışıyor olacaktı. Savcının tehdit edilmesi bunu yeniden gündem yaptı. Bu tehdit edenler de şu an tutuklanmış durumda. Bu insanlar her türlü cezayı alacaklar. Bunların hapisten çıkması için tehdit edenin görüntüsü bugünkü görüntü.