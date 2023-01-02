AKP'li ailenin saadet zinciri. Pastayı 10 yıldır sadece onlar yiyor

Fatih ERGİN - Yeniçağ / Özel Haber

İstanbul’un ilçesi Çekmeköy Belediyesi’nin, araç kiralama ihalesi 10 yıldır aynı aileye gidiyor. Son ihaleyi, AKP Sakarya Erenler İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Barik’in şirketi aldı. Geçen yılki ihaleyi ise, AKP’den milletvekili aday adayı olan Yunus Barik’in şirketi almıştı.

Çekmeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği, “İş Makinesi Kiralama İşi” ihalesinin sözleşmesi, 2022 yılının son iş gününde imzalandı. 30 Aralık 2022 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre ihaleyi, Arne Makine Ve İnşaat firması 7 milyon 999 bin 200 TL’ye aldı. 12 kalemden oluşan iş makinelerinin kiralama süresi bir yıl.

İhaleyi alan Arne Makine firması 2020 yılında Sakarya Erenler İlçesinde, Ömer Barik tarafından kuruldu. Ömer Barik aynı zamanda, AKP Erenler İlçe Başkan yardımcılığı yapıyor. Ömer Barik’in, kardeşi Yunus Barik ile 2009 yılında İstanbul’da kurduğu İnmak Teknik Yapı firması da geçtiğimiz yıllarda Çekmeköy Belediyesi’nden araç kiralama ihalesi almıştı.

Çekmeköy Belediyesi’nin geçen yılkı araç kiralama ihalesini ise, 2015 seçimlerinde AKP’den Sakarya Milletvekili aday adayı olan Yunus Barik’in firması CYB Mühendislik firması almıştı.

Barik kardeşlere ait İnmak, CYB Mühendislik ve Arne Makine firmaları son 10 yıldır AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nden çeşitli araç kiralama ihalesi aldı.

Çekmeköy Belediyesi’nden ilk ihaleyi İnmak firması, 15 Kasım 2013 tarihinde almıştı. Sözleşmesi 5 Aralık 2013 tarihinde imzalan ihalenin bedeli 311 bin 400 TL. idi. İnmak ikinci ihaleyi ise 426 bin TL’ye 2016 yılında almıştı. Aynı yılın sonunda CYB firması da, Çekmeköy Belediyesi’nden 847 bin 740 bin TL’ye araç kiralama ihalesi almıştı.