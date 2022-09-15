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AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...

AKP'li eski Milletvekili Resul Tosun, iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanmadı, AK Parti kaybetti." dedi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 01:51
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AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...

AKP’li eski vekilden ‘İstanbul seçimleri’ itirafı: İmamoğlu kazanmadı, AKP...
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tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programının konuğu 22. Dönem AKP Tokat Milletvekili Resul Tosun, İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimi Ekrem İmamoğlu’nun kazanmadığını AKP’nin kaybettiğini söyleyen Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanmadı, AK Parti kaybetti. AK Partinin buradaki hataları... Burada yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Mesela Meral hanım diyor ki, Öcalan ile görüşmeleri yönünde duyumlarım var. Bakınız yerel seçimlerden önce AK Parti'nin dilini yakan argümanlardan en önemli birisi Apo'nun mektubu ve kardeşinin TRT'de konuşulması. HDP kartı kimin eline geçerse geçsin onun elini yakıyor. AK Parti yerel seçimlerden önce bunun cezasını çekti. O yüzden ben bundan sonra AK Parti'nin HDP ve Öcalan ile ilgili bir kelimeyi ağzına almasının doğru olmadığı kanaatindeyim."

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