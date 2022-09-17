Üsküdar Belediye Başkanı sosyal medyada linç edilmişti. Bir AKP'li Belediye Başkanı daha İmamoğlu'na teşekkür etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nı “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı.

Burada İmamoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verirken "Hepimizi İstanbul'a karşı sorumlu bir ekibin parçası olarak görüyorum. Aynı şekilde İstanbul'un büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelerinin de o şekilde görüyorum. Bir arada çalışmayı, bir arada üretmeyi çok ama çok önemsiyorum. Çünkü halk bizleri karşılıklı konuşup fikir üretelim, ortak akılda buluşalım ve birlikte sonuç alalım diye seçti. Aynı düşünmeyebiliriz ama halkın çıkarları noktasında birleşmek ve buluşmak zorundayız. Halkın bu mesajını alan ve gereğini yapan tüm belediye başkanı arkadaşlarıma, İsmet Bey'e de teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun ardından bir konuşma da AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptı. Yıldırım İmamoğlu'na teşekkür etti. Yıldırım açılışa ilişkin konuşmasında “Bir miktar gecikme de olsa bir şeyi hizmete getirmek, ucuza getirmek hakikaten bizleri sevindiriyor. İnşaat mühendisi olmamız hasebiyle de eser yapıldıkça hoşumuza gidiyor. Bu sebeple, baştan itibaren emeği geçen herkese, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine, Can Bey ve diğer ekip arkadaşlarına ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmet, inşallah Ümraniye'mizde diğer meydanlara. Bundan sonra Dudullu Meydanı, metrosu açılışıyla birlikte planlanıyor. Orası da ihtiyaç olan bir meydan olacak. İnşallah meydanlarımızı geliştirmemiz lazım, nefes aldırmamız lazım, insanların toplanma yeri olması lazım” ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI DA TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Geçtiğimiz aydan AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de İmamoğlu’na teşekkür etmesi gündeme oturmuştu. Ağustos ayında Beylerbeyi'nden Boğaz'a atık su girişini önlemek için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapımına 2016'da başlanan İstavroz Atık Su Tüneli'nin son etabı da tamamlanarak hizmete alınmıştı.

Beylerbeyi Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Bu sorunu gideren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

AKP'liler, AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i, Ekrem İmamoğlu'na bir projeden ötürü teşekkür ettiği için sosyal medyada linç etmiş özellikle AKP’ye yakın hesaplar tarafından ağır ifadeler kullanılmıştı.