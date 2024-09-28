AKP’li Güler maaşlara ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim Salı günü başlayacak olan 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesinde emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu. Güler, emeklilik maaşlarına yönelik yapılan tartışmalara ve gelecekteki değişikliklere dair önemli açıklamalar yaptı.

2025 yılında emekli olanların, 2024 yılına göre daha düşük maaş alacağına yönelik iddialara açıklık getiren Güler, şu anda bu konuda hazırlanmış bir kanun teklifi olmadığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Güler, enflasyonun maaşlar üzerindeki etkisini araştıran bir raporun hazırlanması gerektiğini vurguladı. Güler, rapor sonucuna göre adil ve orta yollu bir çözümün bulunabileceğini söyledi.

Güler şöyle konuştu: "Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada Bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek belli bir noktaya ulaşabiliriz."

OKS VE TAMAMLAYICI EMEKLİLİK

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS), işverenlerin katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürüleceği bir yapıya evrileceğini belirten Güler, bu çalışmanın emeklilik sistemi açısından önemli olduğunu ifade etti. Uygulamanın uluslararası ölçeklerde değerlendirileceğini ve yılbaşından sonra gündeme alınacağını belirtti.

Güler, emeklilik sisteminin sürdürülebilir hale getirilmesi için kapsamlı bir reforma ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Aylık bağlama oranları, prim miktarları ve emeklilik yaşı gibi unsurların daha dengeli bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Güler, sistemin hem gelir hem de giderler açısından daha güçlü hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Emeklilik sistemine yönelik merkezi bütçeden yapılan desteğin her geçen yıl arttığını da belirtti.

Türkiye’de şu anda 16 milyon 150 bin emekli ve 27 milyon civarında prim ödeyen çalışan bulunduğunu ifade eden Güler, bu dengenin daha iyi bir seviyeye getirilmesi gerektiğini kaydetti. Gelişmiş ülkelerde emekli başına düşen çalışan sayısının daha fazla olduğunu vurgulayan Güler, bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

Emeklilik sisteminde daha adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün bulunması gerektiğini söyleyen Güler, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların dikkate alınarak, her kesimin katkısını alarak bu konunun istişare edilmesi gerektiğini ifade etti. Güler, ekonomiye daha büyük yük getirmeyen makul bir çözüm bulmanın önemine vurgu yaptı.