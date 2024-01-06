AKP’li Hulki Cevizoğlu'nun fotoğraf çekiminde Erdoğan’ın yanında yer alma çabası gündem oldu

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AKP’li Hulki Cevizoğlu'nun fotoğraf çekiminde Erdoğan’ın yanında yer alma çabası gündem oldu
AKP’li Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun, gerçekleştirilen bir fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer alabilme çabası gündem oldu.

6 bin 992 yeni polis memurunun göreve başlaması ve bin 573 yeni aracın hizmete alımı için düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Tören sonunda gerçekleştirilen fotoğraf çekimine ise AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu damga vurdu.

Cevizoğlu, Erdoğan'la aynı kareye girebilmek için büyük çaba sarf etti. Ancak Cevizoğlu, tüm uğraşlarına rağmen fotoğraf çekiminde Erdoğan’ın yanında yer alamadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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