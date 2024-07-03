AKP'li isimden depremde kızını kaybeden ünlü sanatçıya vicdansız sözler. Tepki yağıyor

AKP’li isimden ünlü sanatçı Orhan Aydın’a sosyal medyada vicdanlardan uzak sözler. AKP Sincan Gençlik Kolları Yöneticisi olan Muhammed Türkoğlu X platformundaki hesabından genelde şeriat ve Türkiye Cumhuriyetine karşıt söylemleri ile ön plana çıkıyor.

Muhammed Türkoğlu, AKP hükümetini eleştiren Orhan Aydın’ı kızı ile alakalı vicdansız sözleriyle hedef aldı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede bakanlıkların değişimi gelişmesine yönelik X hesabından bir paylaşım yapan Aydın, “Yargılanıp içeri atılması gereken zat yeniden bakan yapıldı. Ülke sus-pus!” ifadelerini kullanmıştı.

VİCDANSIZ YANIT

Orhan Aydın’ın AKP hükümetini eleştirdiği gönderisine AKP Sincan Gençlik Kolları Yöneticisinden vicdansız yanıt geldi. Şeriat paylaşımları ile öne çıkan Muhammed Türkoğlu, ünlü sanatçıyı 6 şubat depreminde hayatını kaybeden kızı ile hedef aldı:

“Kendi kızının ölümüne vesile oldun sen Orhan. Vicdan azabından kendini sorgulaman gerekirken hala millete salça oluyorsun. Allah senin belanı vermiş, iflah olmamışsın.”

“UTANIYORUM”

AKP’li Türkoğlu’nun vicdanlara dokunan ifadeleri sonrasında Orhan Aydın’dan Türkoğlu’na yanıt geldi.

Aydın, cevabında şunları dedi: “Bu vicdansızlıkla aynı ülkede yaşamaktan utanıyorum"

Söz konusu sataşma sonrasında sosyal medyada birçok vatandaş ünlü sanatçının yanında yer alırken, Türkoğlu’na tepki yağdı.