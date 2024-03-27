AKP'li isimden muhalefete oy verenlere 'gusülsüz' iması

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li isimden muhalefete oy verenlere 'gusülsüz' iması
Ordu Büyükşehir Meclis Üyesi tüm muhalefete 'Gusulsüz' oy vermeyen emekliye 'Şerefsiz' imasında bulundu.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, Eski AK Parti Ulubey Belediye Başkan Yardımcısı ve Eski Ulubey ilçe başkanı Kemal Kahraman, muhalefet partili adaylara çirkin ifadelerde bulundu. Kahraman, muhalefetteki tüm adaylara gusülsüz yakıştırması yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti'nin Ulubey eski İlçe Başkanı Kemal Kahraman, muhalefet partili adaylara yönelik skandal bir açıklamada bulundu.

MUHALEFETE "GUSÜLSÜZ" YAKIŞTIRMASI

Kemal Kahraman, Mehmet Yalçın’ın yayınladığı skandal mesajı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımda muhalefet partili adaylara "gusülsüz" şeklinde bir yakıştırma yaparak, onlara oy vermenin kişisel değerlerle bağdaşmayacağını ifade edildi.

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