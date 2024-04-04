AKP'li isimler seçim yenilgisi sonrası birbirine girdi. "Sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın"

AKP’li sosyal medya ünlüsü Mert Armağan, sosyal medyadan AKP İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar’ı hayatında hiç görmediğini alaycı ve imalı bir biçimde yazdı. Armağan, “Ak Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı @cosarf’ı Hayatım Boyunca hiç görmedim. Fıkra bu kadar!” dedi.

Armağan’a yanıt AKP İstanbul Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç’ten geldi. Övenç, “Mert yalan söyleyemeye utanmıyor musun? Çatladıkapı programında bizzat İl Başkanımız ve Fatih Başkanımız seni ve taleplerini herkesin içinde dinlemedi mi? Bak bu fotoğraflar da kanıtı. İl’in her programına bizzat davet edildin. 2023 seçimlerini bile İl Başkanlığı'nda takip ettin” diye yanıt verdi.

Armağan ise buna yanıt olarak “Ben fotoğrafta tanıtım ve medya başkanını göremiyorum belki de ben tanımıyorum” dedi.

"TERBİYESİZLİK YAPMA"

Övenç bunun üzerine Armağan’a “Terbiyesizlik yapma” ve “3-5 kuruş nemalanmak için düştüğün duruma yazık” ifadeleri içeren çok sert bir mesaj yazdı. Övenç, “Mert terbiyesizlik yapma. Tanımıyorum dediğin adam Fatih Coşar. Madem tanımıyorsun kimin talimatıyla iftira atıyorsun. Her programa bizzat seni davet ettik. Gazetecilere gösterdiğimiz muameleyi sana yaptık demek ki hata yapmışız. 3-5 kuruş nemalanmak için düştüğün duruma yazık” dedi.

Armağan ise Övenç’e cevaben, “Ömer Faruk Övenç, göz göre göre söz konusu ajansın vesayetine nasıl girdiğini sonra yazacağım. Anladın sen! Sahada yoksunuz sözümün de arkasındayım. Haaa hergün ajanstasınız (sanal ortamda) o başka :)” dedi.

ÖVENÇ'TEN ARMAĞAN'A "SIRTLAN" GÖNDERMESİ

Armağan’ın bu sözlerinin ardından Övenç’in yanıtında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre, Armağan, AKP’den araç talebinde bulunmuş. Övenç, bu usulsüz talebi şu sözlerle açıkladı:

“Oğlum sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Neyin şovunu yapıyorsun. Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlara peşkeş çekmediğimiz için birileri sizi üstümüze salıyor.”

Armağan bu durumu doğrulayan bir açıklama yaptı. Armağan aracı AKP’nin projelerini tanıtmak için istediğini savundu. Armağan, “Konu ben değilim Recep Tayyip Erdoğan” dedi. AKP’li sosyal medya ünlüsü Armağan’ın aracı isteme gerekçesine ilişkin açıklaması şöyle: “Evet çok zor bir dönemdeydim devletin yaptıkları projeleri tanıtmak için yardımlarını görüntülemek için bir araç istemiştim vermemiştiniz sonrasında kendi aracımı aldım ve yine de o çekimleri tamamladım zaten. Konu ben değilim Recep Tayyip Erdoğan. Hem seçim kaybedip hem de bizi mi suçlayacaksınız. Yavuz Hırsız Ev Sahibini mi bastırıyor.”