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AKP'li kadına genç adamdan tarih dersi: Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlattı

Ekonominin çok iyi olduğunu iddia ederek "Eskiden yağ kuyrukları vardı" diyen AKP'li kadına bir gençten ders niteliğinde cevap geldi. Genç, "O yağ kuyrukları zamanında senin kan kardeşlerinin Kıbrıs Barış Harekatı'nda katledilirken, biz oraya müdahale ettiğimiz için oldu. " dedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:35
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AKP'li kadına genç adamdan tarih dersi

AKP'li kadına genç adamdan tarih dersi: Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlattı
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Editör: Murat Öztürk

Kanal Dünya adlı YouTube kanalının sokak röportajında mikrofon uzatılan AKP'li bir kadın ekonominin çok iyi olduğunu iddia etti. Vatandaşların eskiden yağ kuyruğuna girdiğini ifade eden kadın,  şimdi ise iphone ve Tog almak isteyenlerin kuyruk oluşturduklarını öne sürdü. 

AKP'li kadının ekonomi güzellemesine yoldan geçen gençten çarpıcı bir yanıt geldi.

Kadına "Türk milletini seviyor musun?" diye soran genç aldığı "Tabii ki" yanıtı üzerine şunları söyledi:

"O yağ kuyrukları zamanında senin kan kardeşlerinin katledilirken, Kıbrıs Barış Harekatı'nda biz oraya müdahale ettiğimiz için oldu. Bir takım ambargolar uygulandı. Bizim orada hava filomuz Amerika'nın hurdalığından ibaretken, senin askerin senin kan kardeşini korumak için girdi oraya. Bu ambargolar yüzünden oldu o kuyruklar."

Bunun üzerine AKP'li kadın eskiden hastane kuyrukları olduğunu şimdi ise sağlık isteminin düzene girdiğini iddia ederek gence "Bakırköy Devlet Hastanes'ne gittin mi sen hiç eski haline, rezil haline?" dedi.

AKP'li kadın karşısındaki gencin "Şimdiki haline gittim. Anneme 5 ay sonrasına randevu verdiler. 5 ay. Bu ülkede sağlığı parayla satıyorlar" sözlerine ise, "O yoğunluktandır" cevabını verdi.

AKP'li kadının "Tarihini iyi oku oğlum babana dedene sor." demesi üzerine Kahramanmaraş depremlerini hatırlatan genç, "Hatay'da orada kefensiz yatanların yanıtını kim verecek. Bunlar geçmişte yaşandı mı?" ifadelerini kullandı.

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