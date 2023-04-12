AKP adayı adaylıktan çekildi. Şok eden açıklama yaptı

Editör: Oğuz OK



Kadir Kayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 9 Nisan 2023 tarihinde AKP Samsun 8. sıra milletvekili adayı olarak açıklandığı hatırlatarak, "Bölge seçmeninin teveccühüne karşı sorumluluğumuzun gereği, AKP 8.sıra milletvekili aday sıralamasından feragat ettiğimi, önceden olduğu gibi bundan sonra da cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Partimizin neferi olarak hizmetime devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm." dedi.







“AK PARTİMİZİN NEFERİ OLARAK HİZMETİME DEVAM EDECEĞİM”

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayan, AKP’nin Samsun İl Yönetim Kurulu üyeliği dahil farklı kademelerinde uzun yıllar görev aldığını, 4,5 yıldır da AKP Havza İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü, 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı sürecinde Samsun iç bölge teşkilatlarının ortak adayı olarak aday adaylığını açıkladığını belirterek, “Samsun’da AK Parti teşkilatlarının içinden çıkmamız nedeniyle büyük bir destek gördük. Ancak açıklanan milletvekilliği listelerinde bölgemizin hassasiyetlerinin ve beklentisinin dikkate alınmaması nedeniyle AK Parti 8. sıra adaylığımdan feragat ediyorum.” diye konuştu.







ORDU’DA DA KRİZ YAŞANMIŞTI

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de milletvekili aday listesini beğenmeyip sosyal medyadan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Seçimde yaşayabileceğimiz riskleri üstlenmek istemiyorum. İstifanın eşiğindeyiz." demiş ve daha sonra kısa sürede görevden alınmıştı.

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