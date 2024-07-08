AKP’li müteahhit tahliye edildi. Yaptığı bloklarda 97 kişi hayatını kaybetmişti

Hatay’ın Antakya ilçesinde, AK Partili müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşleri tarafından inşa edilen Özkan Gold City Blokları 6 Şubat depremlerinde yıkıldı ve 97 kişi hayatını kaybetti. Özkan Gold City Blokları ile ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bir önceki duruşmada dosya bilirkişi heyetine gönderilmişti. Bugün yapılan duruşmadan dört gün önce bilirkişi heyeti mahkemeye dosyayı yetiştiremediği gerekçesiyle süre talep eden yazı gönderdi. Bugün duruşmada da mahkeme heyeti başkanın değiştiği öğrenildi.

Duruşmada sanık müteahhit Mehmet Özkan, “Bizim dışarıda çoluk-çocuğumuz var. 16 aydır çok kötü bir haldeyiz” dedi.

Mahkeme heyeti, AK Partili müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi Yusuf Özkan hakkında tahliye kararı vererek, duruşmayı eylül ayına erteledi. Yakınlarını kaybeden aileler sinir krizi geçirdi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan aileler ve avukatları, “Bu insanlar güçlü insanlar, eylül ayında görülecek duruşmaya gelecek bilirkişi raporunun gidişatını değiştirebilirler. Tanıklarımızın beyanlarını değiştirtebilirler. Bir tahliye geldiğinde diğer dosyalardan da tahliye kararı gelir. Bu tahliye kararı diğer dosyaları da etkileyecek. İnşallah diğer dosyalardan tahliye kararı çıkmaz. Bu tahliye kararını kabul etmiyoruz” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Mehmet Özkan’ın diğer dosyalardan tutukluğu devam ediyor.

“REİSİN DAVA ADAMIYIM” DEMİŞTİ

Daha önce AKP’de siyaset yapan Mehmet Özkan, 2019 yılında Antakya Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Partinin kongrelerine de katılan Özkan, “Dava adamıyız her daim reisin emrindeyiz” paylaşımını yapmıştı.