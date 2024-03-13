AKP’li Nebi Hatipoğlu’ndan sonra 1 siyasetçinin daha öldürülmüş hayvanlarla fotoğrafı ortaya çıktı

İYİ Parti’den milletvekili seçildikten kısa bir süre AKP’ye katılan ve partinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nebi Hatipoğlu’nun geçtiğimiz günlerde öldürdüğü hayvanlarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Eskişehir için Hayvan Bakımevi vaadinde bulunan Hatioğlu’nun geçmiş yıllarda öldürülmüş geyik ve domuzlarla çekilmiş fotoğraflarını Instagram’dan paylaşttığı öğrenildi.

Nebioğlu’na tepkiler sürerken benzer bir olay da CHP’den geldi. CHP’nin Adalar Belediyesi Başkan Adayı Ercan Akpolat’ın arkadaşlarıyla birlikte öldürülmüş bir domuzla fotoğraf çekildiği ortaya çıktı.

Yeni Akit’in haberine göre Akpolat’ın bu görüntüsünün daha önce kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edildi.