AKP’li Nebi Hatipoğlu’ndan sonra 1 siyasetçinin daha öldürülmüş hayvanlarla fotoğrafı ortaya çıktı

Kaynak: Yeni Akit
AKP’li Nebi Hatipoğlu’ndan sonra 1 siyasetçinin daha öldürülmüş hayvanlarla fotoğrafı ortaya çıktı
AKP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu’nun öldürdüğü hayvanlarla çekilmiş ve Instagram’da paylaşılmış fotoğrafları tartışma yaratmıştı. Bir fotoğraf da CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Ercan Akpolat’tan geldi. İddiaya göre fotoğrafta Akpolat ve yanındaki 2 kişi öldürülmüş domuzla poz verdi.

İYİ Parti’den milletvekili seçildikten kısa bir süre AKP’ye katılan ve partinin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nebi Hatipoğlu’nun geçtiğimiz günlerde öldürdüğü hayvanlarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Eskişehir için Hayvan Bakımevi vaadinde bulunan Hatioğlu’nun geçmiş yıllarda öldürülmüş geyik ve domuzlarla çekilmiş fotoğraflarını Instagram’dan paylaşttığı öğrenildi.

Nebioğlu’na tepkiler sürerken benzer bir olay da CHP’den geldi. CHP’nin Adalar Belediyesi Başkan Adayı Ercan Akpolat’ın arkadaşlarıyla birlikte öldürülmüş bir domuzla fotoğraf çekildiği ortaya çıktı.

Yeni Akit’in haberine göre Akpolat’ın bu görüntüsünün daha önce kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edildi.

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