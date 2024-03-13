Ünlü SGK Uzmanı Ali Tezel net tarih verdi! Bayram ikramiyesi 7000 emekli maaşı 21000 lira olacak

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında emeklilere %49.25 oranında zam yapılarak en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltilmişti. Emekli aylıklarına yapılan zam 2024’ün 3. ayında enflasyona karşısında erimeye başladı.

Milyonlarca emekli bu konuya ilişkin adım atılmasını bekliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de durumun farkında olduklarını ve emeklilerin şikayetlerini haklı bulduklarını belirtmişti.

Yılda iki kez zamlanan emekli aylıklarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi gündemde yer alıyor.

31 MART’A KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞINA ZAM YAPILACAK

AK Parti kulislerinde Nisan ayı işaret edilse de SGK Uzmanı Ali Tezel seçim öncesi bir zam talebinin mecbur yapılacağını açıkladı.

Tezel, “Ben hala ümidimi yitirmedim 31 Mart’a kadar bu emeklilere bir fark verilecek” ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 7 BİN LİRA, EMEKLİ MAAŞI 21 BİN LİRA

Ayrıyeten de Tezel, ikramiye artışına ilişkin net rakamı verdi. Tezel, “İkramiyesi bile 3 bin TL’de kaldı. Onun da 7 bin TL’ye çıkacağını tahmin ediyorum." dedi. Tezel'in söylemlerinde 3 bin TL olan ikramiyelere yapılan artış ile iki bayramda da toplamda 8 bin TL eklenmiş olacak.

En düşük emekli maaşına ilişkin de konuşan Tezel, “Tüm emekliye 11 bin TL verecekler, maaşlarda 21 bin TL olacak. Ben ümidimi yitirmedim emekliler de yitirmesin sesini duyurmaya devam etsinler” söyleminde bulundu.